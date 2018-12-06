ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع تشيلسي بشأن هازارد

منذ 1 ساعة
ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع تشيلسي بشأن هازارد

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مدريد: ذكرت تقارير إعلامية الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع تشيلسي الإنكليزي لضم صانع اللعب البلجيكي الدولي إدين هازارد.

ووفقا لإذاعة “أوندا مدريد” فإن ريال مدريد سيدفع لتشيلسي 170 مليون يورو لضم هازارد.

وأشارت المحطة الإذاعية الإسبانية إلى أنه بخلاف المقابل المالي سيبيع النادي الملكي ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي بشكل نهائي.

ويلعب كوفاسيتش في صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال هازارد في وقت سابق أن حلمه منذ الطفولة كان ارتداء قميص ريال مدريد.

وقال هازارد: “لن أكذب، هذا كان حلمي منذ أن كنت طفلا، دائما حلمت بهذا النادي”. وأضاف: “سنرى ما سيحدث لا أريد الحديث في هذا الشأن كل يوم”.

وأشار: “لقد تحدثت في الأمر بعد ظهوري بمستوى طيب في كأس العالم لأني اعتقدت أنه الوقت المناسب للتغيير”.

وأوضح: “في بعض الأحيان أستيقظ من النوم وأنا أرغب في الرحيل عن تشيلسي، لكن في أحيانا أخرى أفكر في البقاء، إنه قرار غاية في الصعوبة، إنه مستقبلي، أنا في السابعة والعشرين وسأبلغ الثامنة والعشرين من عمري في كانون ثاني/يناير المقبل”.

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي حتى 2020.  (د ب أ)

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