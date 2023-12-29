ريال مدريد يجدد عقد أنشيلوتي حتى 2026

مدريد: قال نادي ريال مدريد اليوم الجمعة، إنه جدد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى 2026.

وقال النادي الملكي في بيان: “اتفق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على تمديد عقد مدربنا حتى 30 يونيو 2026”.

وعاد أنشيلوتي إلى ريال مدريد في 2021، وقد سبق له تدريب النادي خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

وفاز أنشيلوتي بكل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد منذ فترته الأولى على مقاعد بدلاء الميرينغي. وأضاف لقبين في دوري أبطال أوروبا (2014، 2022)، ولقب في الدوري (2022) ولقبين في مسابقة كأس الملك (2014، 2023) الى سجل النادي المدريدي.

وجاء الإعلان عن تمديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل، مفاجئا في وقت كان فيه المدرب السابق لميلان وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، مرشحا لكي يكون أول مدرب أجنبي لأبطال العالم خمس مرات منذ قرابة ستين عاماً، وأن يقودهم بعد كوبا أمريكا المقبلة في الولايات المتحدة.

واختار مسؤولو ريال مدريد تجديد ثقتهم بأنشيلوتي الذي بدا عملية تجديد تشكيلة النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة (رقم قياسي)، بعد رحيل نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بن زيمة في المواسم الأخيرة.

ونجح أنشيلوتي في قيادة الجيل الجديد إلى التتويج بلقب دوري الابطال في 2022 باعتماده على ركائز أساسية واعدة مثل البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو، والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 18 مرحلة، وبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة حيث سيلاقي لايبزيغ الألماني.

(رويترز)