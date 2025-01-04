ريال مدريد يحقق فوزا دراميا على فالنسيا ويتصدر الليغا

إسطنبول: انفرد فريق ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني “لا ليغا” بفوزه الدرامي على مضيفه فالنسيا بهدفين لهدف، الجمعة، على ملعب “الميستايا” في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

تقدم أصحاب الأرض أولا عبر هيوغو بيراليس في الدقيقة 27، وأضاع “الميرينغي” فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 59 بعدما أهدر الإنكليزي جود بيلينغهام ركلة جزاء.

وتأزم موقف ريال مدريد بطرد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 79، لاعتدائه على حارس فالنسيا بدون كرة، لكن الكرواتي لوكا مودريتش نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 85، رغم النقص العددي.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، استغل بيلينغهام هفوة قاتلة من دفاع فالنسيا في التمرير، ليقطع الكرة ويسدد أقصى يسار الحارس، مانحا فريقه فوزا ثمينا.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة أقل، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

(الأناضول)