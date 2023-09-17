ريال مدريد يحول تأخره إلى فوز 2-1 أمام سوسيداد

مدريد: حول ريال مدريد تأخره إلى فوز 2-1 على ريال سوسيداد اليوم الأحد ليستعيد أصحاب الضيافة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالانتصار الخامس على التوالي.

وحافظ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على انطلاقته المثالية بحصد 15 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي سحق ريال بيتيس 5-صفر أمس السبت.

تقدم سوسيداد بعد خمس دقائق حين مرر تاكي كوبو لاعب مدريد السابق إلى أندير بارينيتشيا في قلب منطقة الجزاء ليسجل من ثاني محاولة على مرمى الحارس كيبا أريزابالاجا الذي تصدى للكرة ببراعة في البداية لكنه لم يتمكن من منع الهدف.

وتعادل فيدريكو بالبيردي في اللحظات الأولى بالشوط الثاني من تسديدة قوية على حافة منطقة الجزاء لمست القائم الأيسر ثم سكنت الشباك مسجلا هدفه الأول بالموسم.

ومنح خوسيلو التقدم لريال بضربة رأس متقنة بعد تمريرة فران جارسيا العرضية في الدقيقة 60.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا حين يستضيف أونيون برلين يوم الأربعاء قبل أن يزور جاره أتليتيكو مدريد في قمة العاصمة.

(رويترز)