ريال مدريد يخشى مفاجآت بلباو بالدوري الإسباني

مدريد: يلتقي فريق ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل في مباراة بغاية الصعوبة في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتكمن صعوبة المباراة في رغبة الطرفين بتحقيق الفوز في المباراة وحصد نقاطها كاملة من أجل الحفاظ على مركزيهما في جدول الترتيب، مع تبقي ثماني جولات فقط، بعد تلك الجولة، على نهاية المسابقة.

ويتربع الريال على قمة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق ثماني نقاط، أمام برشلونة، مما يعني أن فقدان أي نقطة من شأنه أن يمنح الأمل لبرشلونة للمنافسة على اللقب، خاصة وأن الفريقين سيتواجهان يوم 21 نيسان/ أبريل المقبل في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، الفوز بهذه المباراة أهمية كبرى خاصة وأنها ستكون آخر مباراة للفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويرغب أنشيلوتي أن تكون المعنويات في صفوف الفريق مرتفعة، لذلك اجتمع بلاعبيه وطالبهم بالتركيز في مواجهة أتلتيك بلباو وحصد النقاط الكاملة من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب، وعدم التفكير أو الانشغال بمباراة مانشستر سيتي المقبلة، مؤكدا أنه سيكون هناك المزيد من الوقت للتفكير فيها.

في المقابل، يرغب أتلتيك بلباو هو الآخر في الفوز بالمباراة من أجل الحفاظ على الوجود في المراكز المؤهلة للعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويوجد بلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام أتلتيكو مدريد، مما يعني أن خسارة أو تعادل أتلتيك أمام الريال وفوز أتلتيكو مدريد في مباراته بهذه الجولة سيجعل بلباو يتراجع للمركز الخامس.

لذلك يسعى الفريق للخروج بالنقاط الثلاث للحفاظ على المركز الرابع، والثأر من الخسارة بهدفين نظيفين في مباراة الدور الأول.

ويرغب برشلونة في مواصلة عروضه القوية مؤخرا عندما يواجه لاس بالماس بعد غد السبت.

ولم يخسر برشلونة في آخر ثماني مباريات بالدوري، حيث ترجع آخر خسارة له في الدوري لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي عندما خسر من فياريال 3 / 5، كما أنه حقق الفوز في آخر مباراتين، وكانت إحداهما على أتلتيكو مدريد.

ويرغب برشلونة في الفوز بهذه المبارة على أمل تعثر الريال في مباراته أمام بلباو، ليشعل المنافسة على لقب الدوري، حيث يوجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

وستكون هذه المباراة هي التجربة الأخيرة لبرشلونة قبل أن يسافر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويتطلع جيرونا، الذي قدم موسما استثنائيا، للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه ضيفه ريال بيتيس يوم الأحد المقبل.

وكانت بداية جيرونا للموسم استثنائية وحتى قبل نهاية مباريات الجولة الماضية كان يوجد في المركز الثاني، ولكن خسارته بهدف نظيف أمام خيتافي في الجولة الماضية جعلته يتراجع للمركز الثالث برصيد 62 نقطة.

وكانت الخسارة الأخيرة أمام خيتافي هي الخامسة للفريق في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 19 مباراة والتعادل في خمس.

في المقابل يتطلع بيتيس للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على مركز من المركزين المؤهلين للدوري الأوروبي، حيث يوجد حاليا في المركز السابع، الذي يلعب صاحبه في دوري المؤتمر، برصيد 42 نقطة.

ويتخلف بيتيس عن ريال سوسيداد، صاحب المركز السادس، بفارق أربع نقاط، مما يعني أن تعرض الفريق لخسارة جديدة سيصعب من مهمة الفريق في اللعب بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ويرغب بيتيس في العودة لطريق الانتصارات من جديد بعدما تلقى الخسارة في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

(د ب أ)