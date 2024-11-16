ريال مدريد يخوض 9 مباريات قبل عطلة أعياد الميلاد

مدريد: يخوض نادي ريال مدريد الإسباني بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني وحتى حلول عطلة عيد الميلاد، تسع مباريات، سبع منها خارج ملعب برنابيو.

تأتي المباراة الأولى ضد ليجانيس في بوتاركي يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني وبعد ثلاثة أيام، يعود النادي الملكي إلى دوري أبطال أوروبا بزيارة إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويخوض النادي الملكي سبع مباريات في ديسمبر/كانون الأول، حيث يستضيف خيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني في الأول من الشهر المقبل، ثم يواجه أتلتيك بلباو في سان ماميس، يوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي جيرونا خارج الديار، على يواجه مضيفه اتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول في إلى دوري الأبطال.

وقبل عطلة عيد الميلاد، يخوض ريال مدريد ثلاث مباريات أخرى، اثنتان منها في الدوري الإسباني، الأولى في باييكاس ضد رايو فايكانو أحد أيام 13 أو 14 أو 15 ديسمبر/كانون الأول، ثم يلعب الفريق يوم الأربعاء، 18 ديسمبر/كانون الأول في نهائي كأس الانتركونتيننتال ضد منافس لم يتم تحديده بعد، بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد اليوم السبت.

تأتي المباراة الأخيرة للنادي الملكي هذا العام في ملعب برنابيو ضد إشبيلية، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر/كانون الأول.

(د ب أ)