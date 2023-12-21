ريال مدريد يرد الصاع صاعين لكيليان مبابي

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية إسبانية، بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أعطى الضوء الأخضر للمسؤولين وأصحاب القرار في النادي، لرد الصاع صاعين للفرنسي كيليان مبابي، وذلك لإصرار الأخير على موقفه الرمادي في مفاوضات بيئته مع وسطاء الرئيس الملياردير، بجانب ما يتردد على نطاق واسع، بشأن انفتاحه على فكرة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ومن حين لآخر، يعود المحيط الإعلامي الأبيض بتفاصيل ومعلومات جديدة حول آخر مستجدات مفاوضات النادي الملكي مع وكلاء الهداف التاريخي لعملاق الكرة الفرنسية، آخرها انفراد شبكة “ديفينيسا سينترال”، التي علمت من مصادرها داخل “سانتياغو بيرنابيو”، أن الرئيس لم يعد متحمسا أو حتى لديه رغبة لإبرام الصفقة، وذلك كما جاء نصا “لأن بيريز سئم من مبابي”، ولم يعد يثق في وعوده.

وتأكيدا على صحة المعلومة، شدد نفس المصدر على ما وصفه بغضب بيريز الشديد من كيليان، والأمر لا يتعلق فقط بعدم وضوح اللاعب ولا جديته في التواصل مع مسؤولي النادي، بل أيضا لما يُشاع في الإعلام الفرنسي، عن استعداد هداف المنتخب للجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، تمهيدا لوضع القلم على عقد ارتباطه بأثرياء عاصمة النور إلى ما بعد عام 2024.

وجاء في التقرير، أن عملاق الليغا لن يبكي على اللبن المسكوب بعد صرف النظر عن فكرة التوقيع مع ما كان يُعرف بالغالاكتيكوس المستقبلي، بل سيركز على البديل الاستراتيجي، والإشارة إلى مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، رغم الصعوبات التي ستواجه فريق المفاوضين، لإقناع بيب غوارديولا والمسؤولين في السكاي بلوز، بالتخلي عن الوحش الاسكندينافي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي الختام، ذكرت المنصة أن ريال مدريد، سيخطر وكيلة أعمال المهاجم النرويجي، بأن الاستقرار على جلاد بوروسيا دورتموند السابق، سيكون معناه بالتبعية أن النادي لن يُفكر مرة أخرى في التفاوض مع مبابي، على أمل أن تكون حجة مقنعة لانتزاع موافقة هالاند، أو رسالة طمأنية للاعب، حتى لا يشعر بأي تهديد محتمل على مكانه وطموحاته الكبيرة المشروعة في المستقبل.

وكان هالاند، من الأسماء المطروحة على طاولة اللوس بلانكوس في صيف 2022، إلا أن تركيز بيريز ومجلسه المعاون على صفقة مبابي، ساهم بشكل أو بآخر في انتقاله إلى مانشستر سيتي، وحدث ذلك، تزامنا مع تراجع كيليان عن فكرة مغادرة “حديقة الأمراء”، وبدء حياة جديدة في مدينة “الفالديبياس”، حين وافق على تمديد عقده مع النادي الباريسي حتى صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.