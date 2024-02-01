ريال مدريد يستعيد قمة الدوري الإسباني بثنائية في خيتافي

مدريد: واصل ريال مدريد انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على مضيفه خيتافي، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 للمسابقة.

وتم تأجيل تلك المباراة بسبب مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي توج بها الشهر الماضي في المملكة العربية السعودية، بمشاركة فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وتقمص خوسيلو دور البطولة في المباراة، التي جرت بملعب (كولسيوم ألفونسو بيريز)، عقب تسجيله هدفي الريال في الدقيقين 14 و.56

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الـ18 في البطولة هذا الموسم والسادس على التوالي، إلى 57 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جيرونا.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و8 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز العاشر، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.

وبدأت المباراة باستحواذ متبادل على الكرة، قبل أن تشهد الدقيقة التاسعة الفرصة الأولى في اللقاء للريال عن طريق خوسيلو، الذي تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى بواسطة لوكا مودريتش، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

وقاد فينيسيوس جونيور هجمة سريعة للريال في الدقيقة 11، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليسرى حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة زاحفة على يسار ديفيد سوريا، حارس مرمى خيتافي، الذي أمسك الكرة بثبات.

وترجم الريال سيطرته على اللقاء بعدما سجل خوسيلو الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 14، بعدما تابع تمريرة عرضية من الجهة اليمنى بواسطة لوكاس فاسكيز، ليسدد ضربة رأس، واضعا الكرة على يسار سوريا وتعانق الشباك.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، قبل أن ينهي مودريتش هذا الهدوء في الدقيقة 27، حينما سدد من على يسار منطقة الجزاء، لكنه وضع الكرة فوق العارضة، أعقبها تسديدة من فيديركو فالفيردي في الدقيقة 33 من خارج المنطقة، علت العارضة بقليل.

وأضاع خوسيلو فرصة تعزيز تقدم الريال في الدقيقة 39، فبعد سلسلة من التمريرات السريعة المتقنة وصلت الكرة لفاسكيز، الذي مرر كرة عرضية زاحفة من الطرف الأيمن إليه، ليسدد من على حدود المنطقة، لكن سوريا أبعدها لركنية لم تستغل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

بدأ خيتافي الشوط الثاني بنشاط هجومي، حيث سدد ماسون جرينوود من يمين المنطقة في الدقيقة 51، اصطدمت في القائم الأيسر وذهبت إلى ركلة مرمى، قبل أن يسدد اللاعب الإنجليزي تصويبة أخرى من خارج المنطقة في الدقيقة 53، ذهبت إلى خارج الملعب.

وعلى عكس سير اللعب، ومن أول هجمة منظمة لريال مدريد في هذا الشوط، أضاف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعدما تسلم تمريرة من فينيسيوس، ليسدد كرة زاحفة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار سوريا وتحتضن الشباك.

لم يستسلم خيتافي للخسارة، وحاول لاعبوه تقليص الفارق في الدقيقة 60، حيث تلقى خوان لاتاسا تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيمن.

وأضاع الريال فرصة مؤكدة لمضاعفة تقدمه في الدقيقة 63، حيث تلقى خوسيلو تمريرة أمامية، لينفرد على إثرها بالمرمى، لكنه فضل تمرير الكرة لفينيسيوس بدلا من التسديد، لكن اللاعب البرازيلي حاول مراوغة سوريا، الذي أبعد الكرة في الوقت المناسب.

في المقابل، أهدر خيتافي فرصة محققة في الدقيقة 67 عبر نيمانيا ماكسيموفيتش، الذي تبادل الكرة مع لاتاسا، قبل أن يسدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل.

وعاد سوء الحظ لملازمة فينيسيوس من جديد في الدقيقة 69، حيث تلقى تمريرة أمامية، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، لكنه سدد دون تركيز في وجه سوريا، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

وواصل الفريقان مسلسل إهدار الفرص، حيث أضاع بورخا مايورال فرصة محققة في الدقيقة 72، حينما تلقى تمريرة من لويس مييا، ليواجه أندريه لونين، حارس مرمى الريال، ويسدد من داخل المنطقة، لكن الحارس الأوكراني أبعد الكرة بأطراف أصابعه، قبل أن ترتطم الكرة في القائم الأيمن.

ورد الريال بهجمة سريعة في الدقيقة التالية، انتهت بتسديدة من خلال مودريتش من على يمين المنطقة، لكن سوريا تصدى لها، قبل أن يطلق أوريلين تشواميني قذيفة مدوية من خارج المنطقة، أمسكها حارس خيتافي على مرتين.

وكاد رودريجو أن يحرز هدفا ثالثا للريال في الدقيقة 76، حينما راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة فوق العارضة.

وسدد جرينوود تسديدة أرضية من خارج المنطقة، ذهبت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 79، فيما أطلق جود بيلينجهام كرة أخرى للريال في الدقيقة 81، ارتطمت في المدافعين لركنية لم تسفر عن شيء.

تبادل كلا الفريقين الهجمات في الدقائق الأخيرة، دون أن تسفر تلك المحاولات عن أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز الريال 2 / صفر على خيتافي.

(د ب أ)