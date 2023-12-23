ريال مدريد يستنجد بالأسطورة الفاسدة في البريميرليغ!

مدريد- “القدس العربي”: كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن رغبة المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، في إعادة أحد أساطير جيل “العاشرة” إلى “سانتياغو بيرنابيو” في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك من أجل الخروج من النفق المظلم، بعد الكارثة الأخيرة التي هبطت فوق الميستر كارليتو، بخسارة المدافع النمساوي ديفيد آلابا لنهاية الموسم، بداعي نفس الانتكاسة التي قضت على موسم المدافع إيدير ميليتاو وحامي العرين تيبو كورتوا.

ويعاني النادي الميرينغي، من تفشي فيروس الإصابات في غرفة خلع الملابس، بدأت بفاجعة انتهاء موسم حارسه البلجيكي، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي للركبة، وهي نفس الكأس المرة، التي مرت على المدافع البرازيلي في نفس الفترة، والآن مع القادم من بايرن ميونخ، بخلاف باقي الإصابات المتفرقة، آخرها ما حدث مع الجناح رودريغو غوس، الذي لم يقدر على استكمال مباراة ديبورتيفو ألافيس، وسبقه مواطنه فينيسوس جونيور والثلاثي إدواردو كامافينغا وداني كاربخال وأردا غولر.

وفي تعليقها على أزمة الإصابات التي تؤرق أنشيلوتي، خصوصا تلك التي عصفت بخط الدفاع بعد إصابة آلابا، قالت صحيفة “آس” المقربة من البيت الملكي الأبيض، إن المدرب الإيطالي اقترح على الرئيس فلورنتينو بيريز وأصحاب القرار في مدينة “فالديبيباس”، فكرة إعادة المدافع الفرنسي المُخضرم رافاييل فاران، في الميركاتو الشتوي، الذي سيفتح أبوابه مع أول ساعات العام الجديد، وذلك بالرغم من تدهور مستوى المدافع الثلاثيني، ووصوله إلى قاع الحضيض الكروي مع ناديه مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأرجع المصدر سبب انحياز المدرب لمدافعه السابق في ولايته الأولى مع اللوس بلانكوس، أولا وهو الأهم، لما لديه من خبرات كبيرة سابقة في “البيرنابيو”، باعتباره واحد من أساطير جيل “لا ديسما” الذهبي، الذين نجحوا في فك عقدة كأس دوري أبطال أوروبا العاشرة على حساب أتلتيكو مدريد في العام 2014، وأيضا لوجود فرصة ذهبية لاستعادته مرة أخرى بسعر في المتناول، لن يزيد بأي حال من الأحوال عن 25 مليون يورو، في ظل عدم حاجة المدرب إريك تين هاغ، لخدماته هناك في “مسرح الأحلام”.

ورغم اقتران اسم بطل العالم 2018، بأثرياء دوري روشن السعودي في النافذة الشتوية، فقد أشارت نفس المنصة، إلى أن دخول الريال على الخط، من شأنه أن يقلب الأمور رأسا على عقب، وذلك لترحيب اللاعب واستعداده للعودة مرة أخرى إلى بيته القديم والكبير في العاصمة الإسبانية، على أمل أن يستعيد بريقه المفقود مع الشياطين الحمر، مقارنة بالنسخة اللامعة التي كان عليها في عقد الشراكة الأسطورية مع الأندلسي سيرخيو راموس في الدفاع المدريدي.

ومعروف أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، هو جلب فاران إلى ريال مدريد مطلع العقد الماضي، في صفقة أنعشت خزينة نادي لانس الفرنسي بما يزيد عن الـ10 ملايين يورو في صيف 2011، ومع الوقت، تحول إلى قطعة ثابتة في التشكيل المدريدي الذي عانق الكأس ذات الأذنين 4 مرات في الفترة بين عامي 2014 و2018، من أصل 18 بطولة حققها بالقميص الأبيض قبل التصديق على قرار إرساله إلى المان يونايتد الصيف قبل الماضي.