ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة شتوتغارت الألماني

برلين: يستهل ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا (15 مرة)، مشوار الدفاع عن لقب البطولة بمواجهة ستقام على ملعبه في الجولة الأولى أمام شتوتغارت الألماني، يوم 17 أيلول / سبتمبر المقبل.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جدول مباريات الموسم الجديد من المسابقة، وذلك بعد يومين من قرعة مرحلة الدوري مع إطلاق النظام الجديد للمسابقة بمشاركة 36 فريقا بحيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، أربع منها على ملعبه وأربع خارج ملعبه.

وفي نفس اليوم، 17 أيلول / سبتمبر، يلتقي ميلان الإيطالي مع ليفربول الإنكليزي في ملعب “سان سيرو” وفي اليوم التالي سيواجه مانشستر سيتي الإنكليزي فريق إنتر ميلان الإيطالي في إعادة لنهائي نسخة عام 2023، فيما يشهد يوم 19 من الشهر ذاته مواجهة إيطالية إنكليزية ثالثة بين أتالانتا، حامل لقب الدوري الأوروبي، وأرسنال.

وفي الجولة الثانية سيستضيف أرسنال فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يلعب باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني مع ميلان الإيطالي، وفي الجولة التالية يلعب ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في إعادة لنهائي الموسم الماضي، فيما سيواجه برشلونة الإسباني منافسه بايرن ميونخ الألماني، حيث سبق للمدرب الحالي للفريق الكتالوني هانزي فليك، التتويج بلقب البطولة مع بايرن في عام .2020

وستشهد منافسات الجولة الرابعة مواجهة بين ريال مدريد، حامل اللقب 15 مرة، مع ميلان الإيطالي الفائز باللقب سبع مرات، وهي مواجهة بين أنجح فريقين في تاريخ البطولة، فيما سيعود الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، إلى ليفربول حيث لعب هناك في الماضي وتوج بلقب دوري الأبطال عام .2005

وفي باقي المواجهات سيلتقي باريس سان جيرمان مع مضيفه بايرن ميونخ، فيما سيلعب ريال مدريد مع ليفربول في الجولة الخامسة، فيما سيواجه باريس سان جيرمان فريق مانشستر سيتي في الجولة السابعة.

وستنتهي مرحلة الدوري بإقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة (18 مباراة) يوم 29 كانون الثاني /يناير، حيث سيلعب ريال مدريد مع ستاد بريست الفرنسي، فيما يواجه برشلونة فريق باريس سان جيرمان.

ويصعد أول ثماني فرق في الترتيب إلى دور الستة عشر مباشرة، فيما ستلعب الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى 24 مباريات فاصلة ذهابا وإيابا، فيما ستقام المباراة النهائية يوم 31 أيار / مايو عام 2025 في ميونخ.

(د ب أ)