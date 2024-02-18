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ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو

منذ 45 دقيقة

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مدريد: أهدر فريق ريال مدريد نقطتين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدف لمثله، الأحد، على ملعب “تيريزا ريفيرو” في الجولة 25 للمسابقة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط أمام جيرونا الوصيف، والذي يواجه أتلتيك بلباو، الإثنين، في ختام الجولة، بينما ارتفع رصيد فاليكانو إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
تقدم “الميرينغي” بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر مهاجمه خوسيلو بعد هجمة تمريرة عرضية من زميله الأوروغواياني فيدي فالفيردي، لكن فاليكانو أدرك التعادل في الدقيقة 27 عبر راؤول دي توماس من ركلة جزاء.
وحاول ريال مدريد خطف النقاط الثلاث فيما تبقى من وقت اللقاء، لكن رايو فاليكانو نجح في تأمين التعادل، ليقتنص نقطة ثمينة هي الثانية هذا الموسم من منافسه، حيث سبق وان انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي.
وشهد اللقاء تعرض مدافع ريال مدريد داني كارفاخال للطرد إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 5+90.
(الأناضول)

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