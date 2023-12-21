ريال مدريد يعبر ألافيس برأس فاسكيز رغم النقص العددي ويعتلي قمة الدوري الإسباني

مدريد: اجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي.

وفاز ريال مدريد 1 / صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في وقت متأخر من مساء الخميس، بالمرحلة الـ18 للمسابقة، ليختتم مبارياته في عام 2023 على أفضل وجه.

وعانى الريال من النقص العددي في المباراة، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 53، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث بفضل ضربة رأس متقنة من نجمه لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الرابع عشر في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 45 نقطة، ليعتلي قمة الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جيرونا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال بيتيس في وقت سابق من يوم الخميس بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات و4 تعادلات، عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبدأت المباراة بهجوم من جانب ريال مدريد، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا عن طريق فيديركو فالفيردي، الذي أطلق قذيفة من داخل منطقة الجزاء في الثواني الأولى من عمر اللقاء، لكن أنطونيو سيفيرا، حارس مرمى ديبورتيفو ألافيس، تصدى للكرة بنجاح.

بدأ ألافيس الدخول لأجواء اللقاء بمرور الوقت، وأرسل عبد الرحمن رباش تمريرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة السابعة شتتها ناتشو من على القائم الأول، قبل أن يسدد لويس رواخا من داخل المنطقة في الدقيقة ذاتها تصدى لها فران جارسيا.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، قبل أن يسدد براهيم دياز من على حدود منطقة جزاء ألافيس في الدقيقة 18، مرت بعيدة إلى خارج الملعب، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى في الدقيقة 28، حينما تلقى تمريرة ذكية من توني كروس، لكنه فشل في السيطرة على الكرة لتخرج إلى ركلة مرمى.

وعاد رواخا لتهديد مرمى الريال من جديد، حيث سدد من خارج المنطقة في الدقيقة 30، غير أن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، أعقبها ضربة رأس من صامويل أوموروديون لكن الكرة ذهبت ضعيفة ليمسكها كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى الريال بسهولة.

ورد الريال بهجمة سريعة أسفرت عن تسديدة قوية من فالفيردي في الدقيقة التالية، لكن سيفيرا كان لها بالمرصاد، ليحصل بعدها الفريق الملكي على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 45، لم يسفر عن شيء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

واصل الريال نشاطه الهجومي مع انطلاقة الشوط الثاني، وسدد براهيم دياز من داخل المنطقة في الدقيقة 48، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

وشهدت الدقيقة 53 منعطفا في المباراة، حيث اضطر الريال للعب بعشرة لاعبين عقب تلقي ناتشو بطاقة حمراء، بسبب التحامه العنيف مع صامويل أوموروديون خلال إحدى الكرات المشتركة.

هدأ نسق اللقاء تماما، وانحصر اللعب في منتصف الملعب وسط استحواذ متبادل على الكرة، قبل أن يسدد دياز من على يمين المنطقة في الدقيقة 69، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى لمصلحة ألافيس.

بمرور الوقت، كثف الريال من هجماته بغية خطف هدف الفوز، وتلقى رودريجو تمريرة أمامية في الدقيقة 75، لينطلق بالكرة من الناحية اليسرى، ويصل بها لمنطقة الجزاء، لكنه سدد تصويبة غير منضبطة مرت بجوار القائم الأيسر.

وعاد رودريجو لتهديد مرمى ألافيس من جديد، بعدما سدد من على يمين المنطقة في الدقيقة 83، لكن الكرة ذهبت لأحضان سيفيرا، قبل أن تحمل الدقيقة الأولى من الوقت الضائع البشرى لجماهير الريال، بعدما سجل لوكاس فاسكيز هدف اللقاء الوحيد.

وتابع فاسكيز ركلة ركنية من الناحية اليسرى نفذها توني كروس، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعا الكرة على يمين حارس ألافيس، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتعانق شباكه، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية.

(د ب أ)