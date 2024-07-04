ريال مدريد يعتزم إقامة مراسم استقبال “أسطورية” لمبابي

مدريد: يعتزم نادي ريال مدريد إقامة مراسم استقبال استثنائية لقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي حينما ينضم للفريق عقب نهاية كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الخميس، سوف تتضمن مراسم الاستقبال عرضا للألعاب النارية وحفلا موسيقيا ومنصة أشبه بتلك التي جرى استخدامها في حفل تايلور سويفت.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مراسم الاستقبال ستقام في ملعب سانتياغو برنابيو في 16 تموز/يوليو الجاري بعد يومين من نهاية يورو 2024، حيث تلتقي فرنسا مع البرتغال غدا الجمعة في دور الثمانية.

ونقلت صحيفة “آس” عن مسؤولين في ريال مدريد قولهم: “سيكون العرض الأكثر إثارة على الإطلاق للاعب كرة قدم”.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع حضور 80 ألف مشجع مراسم الاستقبال مع ارتداء القميص رقم 9 الذي من المقرر أن يرتديه مبابي في الموسم الأول له بالدوري الإسباني، حيث إن قميصه رقم 10 الذي اعتاد أن يرتديه مع منتخب فرنسا وناديه السابق باريس سان جيرمان، مخصص حاليا للنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

‏(د ب أ)