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ريال مدريد يعلن انتقال مهاجمه الشاب إلى إلتشي

منذ 47 دقيقة

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مدريد: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني انتقال مهاجمه الشاب ألفارو رودريغيز، إلى صفوف إلتشي يوم الثلاثاء.

وذكر النادي المدريدي في بيان رسمي أنه توصل لاتفاق بشأن انتقال لاعبه ألفارو رودريغيز إلى إلتشي.

وانضم رورديغيز إلى ريال مدريد عام 2020 ببلوغه 16 عاما، وتدرج بين فرق الشباب، ولعب ثلاثة مواسم بالفريق الرديف.

وشارك رودريغيز لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد في يناير/ كانون الثاني 2023، وقضى الموسم الماضي معارا بصفوف خيتافي.

وقال الريال في بيانه: “نشكر ألفارو على التزامه وتفانيه في العمل خلال وجوده في النادي، ونتمنى له ولعائلته التوفيق في خطوته الجديدة من مسيرته”.

(د ب أ)

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