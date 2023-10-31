 ريال مدريد يعلن تمديد تعاقده مع فينيسيوس جونيور حتى 2027

لندن: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى صيف 2027 .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن عقد فينيسيوس السابق كان سينتهي في 2024، وذكرت تقارير إن الصفقة المحدثة، التي قيل إنها تتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (1.05مليار دولار)، تم الاتفاق عليها قبل فترة من إعلانها.

وفي مقطع فيديو نشر على حسابات الريال بمواقع التواصل الاجتماعي، قال جونيور :”مرحبا جماهير مدريد، سعيد للغاية بتجديد عقدي. إنه حلم بالنسبة لي”.

وأضاف :”أتمنى أن أتمكن من الاستمرار هنا لعدة سنوات، وتسجيل العديد من الأهداف. شكرا كلكم على حبكم”.

وجاء في بيان قصير على الموقع الرسمي للنادي :”اتفق ريال مدريد وفينيسيوس جونيور على تمديد عقد اللاعب، الذي سيظل مرتبطا مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2027″.

(د ب أ)



