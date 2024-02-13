ريال مدريد يفقد أهم أسلحته في مواجهة لايبزغ

مدريد: غاب صانع الألعاب الإنكليزي الدولي الشاب جود بيلينغهام عن بعثة فريقه ريال مدريد الإسباني، التي سافرت إلى ألمانيا يوم الإثنين لملاقاة لايبزغ غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض بيلينغهام لإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، خلال فوز الريال على جيرونا 4 /صفر بالدوري الإسباني يوم السبت.

وسجل بيلينغهام 20 هدفا خلال 31 مباراة لريال مدريد، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال: “علينا أن نفكر أن بيلينغهام غير موجود، لكننا فزنا في أربع مباريات من أصل أربع خضناها في غيابه، هؤلاء الذين حلوا مكانه أدوا بشكل طيب للغاية، مثل براهيم دياز وخوسيلو”.

وأضاف أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي: “هو لاعب مهم للغاية لكني أعتقد أنها فرصة لكي نحصل على تحفيز أكبر”.

(د ب أ)