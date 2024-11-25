ريال مدريد يفقد جهود فينيسيوس جونيور أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا

مدريد: يبدو أن فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا بعد إصابته في أوتار الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن المهاجم البرازيلي لعب المباراة التي فاز بها الريال على ليغانيس 3 / صفر أمس الأربعاء في الدوري الإسباني ولكن يبدو أن يواجه فترة من الغياب.

وذكر بيان للنادي اليوم الاثنين :”عقب الفحوص التي أجريت اليوم من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد على لاعبنا فينيسيوس جونيور، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى. وسيتم متابعة تطور حالته”.

ولم يعلن الريال عن مدة غياب فينيسيوس ولكن رجحت تقارير إسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سيغيب لشهر تقريبا.

ويلتقي ريال مدريد، حامل لقب دوري الأبطال، مع ليفربول على ملعب أنفيلد بعد غد الأربعاء وذلك بعد فوزه في مباراتين وهزيمته في مثلهما في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الريال في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيما يتصدر ليفربول الترتيب بعدما حصد العلامة الكاملة حتى الآن.

وسجل فينيسيوس 12 هدفا للريال هذا الموسم من بينها تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) مرتين في آخر خمس مباريات.

ويحتل الريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، ويواجه خيتافي يوم الأحد المقبل في الدوري.

(د ب أ)