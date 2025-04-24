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ريال مدريد يفقد جهود كامافينغا في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ 38 دقيقة

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مدريد: من المتوقع أن يغيب إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، وما تبقى من مباريات هذا الموسم بسبب إصابة عضلية.
وأعلن الريال، اليوم الخميس، أن كامافينغا يعاني من تمزق كامل في وتر العضلة المبعدة بفخذه الأيسر.
وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريقه بهدف نظيف على خيتافي في الدوري الإسباني أمس الأربعاء.
وذكر مدريد :”إنه سيتم تقييم عملية تعافي اللاعب من الإصابة”.
ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في نهائي الكأس يوم السبت في أشبيلية.
كما تعرض المدافع ديفيد ألابا لإصابة عضلية بالأمس، لكن النادي لم يصدر على الفور أي بيان طبي يوضح طبيعة أو شدة الإصابة.
ومع ذلك، أشار ريال مدريد إلى أن ألابا تدرب بمفرده داخل الصالات المغلقة اليوم الخميس.
وقال كارلو أنشيلوتي عقب مباراة أمس إنه سيكون من الصعب رؤية الثنائي في المباراة النهائية للكأس.
(أ ب)

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