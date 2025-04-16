ريال مدريد يفقد جهود مبابي أمام بلباو

لندن: يغيب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، عن مباراة واحدة لفريقه في الدوري الإسباني، بعدما حصل على بطاقة حمراء لتدخله العنيف على أنطونيو بلانكو، لاعب ألافيس، يوم الأحد الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المهاجم الفرنسي نال بطاقة حمراء مباشرة بعد أن قام الحكم بمراجعة تدخله العنيف مع بلانكو في الدقيقة 38 من المباراة التي فاز بها الريال بهدف نظيف، مع حكم الفيديو المساعد.

وأشارت أنباء إلى أن مبابي سيواجه عقوبة أكبر، ولكن تم التأكيد الآن من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل.

وأشار بيان من الاتحاد الإسباني إلى أن مبابي سيتم “إيقافه لمباراة واحدة بسبب تدخله العنيف”.

وتمكن الريال، بدون مبابي، من الفوز بالمباراة بهدف نظيف أحرزه إدواردو كامافينغا، لاسيما بعد أن لعب ألافيس بعشرة لاعبين في الدقائق الـ20 الأخيرة.

ولن تؤثر العقوبة المحلية على مشاركته مع الفريق أمام أرسنال، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الريال لقلب خسارته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

(د ب أ)