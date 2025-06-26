ريال مدريد يفقد جهود مبابي أمام سالزبورغ في مونديال الأندية

فيلادلفيا: سيغيب كيليان مبابي عن مباراة ريال مدريد الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم للأندية أمام رد بول سالزبورغ مع استمرار تعافيه من المرض، لكنه سيكون جاهزا لمرحلة خروج المغلوب إذا تأهل الفريق الإسباني وفقا للمدرب تشابي ألونسو.

وعاد المهاجم الفرنسي إلى التدريبات أمس الأربعاء بعد تعافيه من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، لكن ألونسو قال إن قرار عدم المشاركة في مباراة اليوم الخميس جاء لإعطاء أولوية لشفاء اللاعب بشكل كامل.

وقال ألونسو للصحافيين: “كان أول يوم له بعد عودته لارتداء الحذاء، وأول يوم له في الركض قليلا، وقد أبلى بلاء حسنا. لكنه لم يتعاف تماما بعد”.

وأضاف: “تحدثنا عن ذلك بعد التدريبات، وهو يفضل الراحة والتعافي بشكل جيد تحسبا للدور التالي. إذا تأهلنا إلى دور الستة عشر سيكون متاحا لكنه لا يزال في مرحلة التعافي ولم يكن جاهزا تماما لمباراة سالزبورغ”.

وكان مبابي، الذي تلقى العلاج في مستشفى في ميامي الأسبوع الماضي، قد غاب بالفعل عن تعادل ريال مدريد مع الهلال 1-1 والفوز على باتشوكا 3-1.

ويتصدر الفريق الإسباني المجموعة الثامنة بأربع نقاط متقدما على سالزبورغ بفارق الأهداف، بينما يملك الهلال نقطتين وباتشوكا دون نقاط.

وقال ألونسو، الذي تولى مؤخرا تدريب ريال مدريد بعد رحيل كارلو أنشيلوتي لتدريب البرازيل، إن الفريق يستهدف أمرين من مباراة اليوم الخميس.

وأضاف: “الأول هو الفوز واحتلال صدارة المجموعة. والثاني هو مواصلة التحسن كفريق قبل مرحلة خروج المغلوب”.

وبينما تلوح في الأفق مواجهة محتملة أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر، قال ألونسو إن فريقه لن ينشغل بلعبة الحسابات.

وقال: “لن ننشغل بأمور لن تفيد. الهدف الوحيد هو إنهاء المجموعة في المركز الأول وتقديم كل شيء. سنذهب للفوز”.

(رويترز)