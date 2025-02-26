ريال مدريد يفقد جهود مبابي أمام سوسيداد في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

مدريد: لم يتواجد الفرنسي كيليان مبابي في قائمة فريق ريال مدريد التي ستواجه ريال سوسيداد، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بالدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أمس الثلاثاء، إن مبابي سيكون متاحا لخوض مباراة الذهاب للدور قبل النهائي، ولكن النجم الفرنسي لم يتعاف بشكل كامل من مشكلة في الأسنان، وتم استبعاده من قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

ولم يتواجد في القائمة أيضا تيبو كورتوا وفيديريكو فالفيردي، حيث سيتم إراحتهما من قبل أنشيلوتي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مبابي غاب عن التدريبات أمس الثلاثاء بعد قيامه بخلع أحد أسنانه.

وسجل مبابي ستة أهداف في آخر خمس مباريات في كافة المسابقات، بما في ذلك ثلاثة أهداف (هاتريك) في أمام مانشستر سيتي في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن يكون المهاجم البرازيلي إندريك وبراهيم دياز هما البديلين المحتملين لمبابي في الهجوم.

وتعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد 4/4 أمس الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة.

(أ ب)