ريال مدريد يفوز على نابولي في مباراة قوية بدوري أبطال أوروبا

روما: انفرد فريق ريال مدريد الإسباني بصدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من المسابقة، والتي شهدت فوز سبورتينج براجا البرتغالي على يونيون برلين الألماني 3 / .2

وتقدم نابولي بهدف أحرزه ليو أوستياجارد في الدقيقة 19 وتعادل ريال مدريد في الدقيقة 27 عن طريق فينيسيوس جونيور، قبل أن يسجل جود بيلينجهام الهدف الثاني للريال في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2 / .1

وفي الشوط الثاني، تمكن نابولي من تسجيل هدف التعادل عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 78 سجل الريال الهدف الثالث عندما سدد فيديريكو فالفيردي كرة قوية اصطدمت بالعارضة ثم بأليكس ميريت حارس نابولي وعانقت الشباك.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللقاء وبدأ شن الهجمات بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات نابولي، الذي بدأ اللقاء معتمدا على تضييق المساحات لامتصاص حماس الريال، مع شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وكاد ريال مدريد يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عندما توغل رودريجو بالكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها أليكيس ميليت حارس نابولي ببراعة.

وفي الدقيقة 19 سجل نابولي هدف التقدم عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء ريال مدريد ارتقى إليها ناتان برناردو دي سوزا وقابلها بضربة رأس لكنها اصطدمت بالعارضة وارتدت داخل منطقة الست ياردات حيث انقض عليها ليو أوستياجارد وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

بعد الهدف كثف الريال محاولاته الهجومية بحثا عن هدف التعادل، بينما استمر تراجع نابولي لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه.

وأسفرت هجمات الريال عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 عندما أخطأ دي لورينزو في تمرير الكرة ليتمكن جود بيلينجهام من قطع الكرة ودخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ومررها إلى فينيسيوس جونيور الذي سدد الكرة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف استمرت محاولات الريال الهجومية لتسجيل هدف ثان، في المقابل، واصل نابولي اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 34 التي شهدت تسجيل الريال الهدف الثاني عندما توغل بيلينجهام بالكرة حتى دخل منطقة جزاء نابولي في الناحية اليسرى وسدد كرة رائعة عانقت الشباك.

وكاد نابولي يعادل النتيجة في الدقيقة 39 عندما مرر ماتيو بوليتانو كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها فيكتور أوسيمين وقابلها بضربة رأس قوية لكن كيبا أريزابالاجا تألق وتصدى لها.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الريال 1/2.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف نابولي محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أجبر الريال على العودة لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 52 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي بعدما لمست الكرة يد ناتشو فيرنانديز داخل منطقة جزاء الريال.

وسدد بيوتر زيلينسكي ركلة الجزاء على يمين الحارس كيبا لتصطدم بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الكرة الشباك معلنة عن هدف التعادل في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 57 كاد نابولي يسجل الهدف الثالث عندما سدد زيلينسكي كرة قوية من على حدد منطقة الجزاء تصدى لها كيبا ببراعة.

بعدها فرض نابولي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف ثالث، في المقابل اضطر الريال للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس الفريق المنافس مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت استعاد الريال زمام المبادرة الهجومية وتراجع نابولي لوسط ملعبه.

وشهدت الدقيقة 74 فرصة خطيرة للريال عندما سدد أوريلين تشواميني كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ميريت لترتد إلى بيلينجهام الذي قابلها بضربة رأس مباشرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 78 سجل الريال الهدف الثالث عندما لعبت ركلة ركنية أبعدها الدفاع لتصل إلى فيديريكو فالفيردي على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة ثم بميريت حارس نابولي وعانقت الشباك.

بعد الهدف كثف نابولي محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من الريال لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الريال 3 / .2

وفي المباراة الثانية، فرط فريق يونيون برلين الألماني في تقدمه بهدفين نظيفين أمام ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي وخسر 2 / 3 .

وتقدم يونيون برلين بهدفين نظيفين أحرزهما شيرالدو بيكر في الدقيقتين 3 و37، قبل أن يسجل سيكو نياكاتي هدفا في الدقيقة 41 لفريق سبورتينج براجا لينتهي الشوط الأول بتقدم يونيون برلين 1/2.

وفي الشوط الثاني، سجل سبورتينغ براجا هدفين عن طريق بروما وأندري كاسترو في الدقيقتين 51 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وظل فريق يونيون برلين بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث أن هذه الخسارة هي الثانية للفريق بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف.

في المقابل، حصد فريق سبورتينج براجا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام نابولي 2/1.

(د ب أ)