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ريال مدريد يفوز 2-صفر على فياريال بالدوري الإسباني

5 - أكتوبر - 2024

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مدريد: سجل فيدريكو بالبيردي هدفا مبكرا وهز فينيسيوس جونيور الشباك في فوز ريال مدريد 2-صفر على ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم ريال في النتيجة في الدقيقة 14 بتسديدة هائلة من مسافة بعيدة أطلقها بالبيردي مستغلا ركلة ركنية لعبها لوكا مودريتش، قبل أن يضاعف فينيسيوس جونيور النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 73.

ويحتل ريال المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف خلف برشلونة ولكل منهما 21 نقطة. ويلعب الفريق القطالوني أمام ألافيس غدا الأحد.

ويظل فياريال ثالثا برصيد 17 نقطة.

(رويترز)

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