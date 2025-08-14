ريال مدريد يقدم لاعبه الأرجنتيني الجديد اليوم

مدريد: يستعد نادي ريال مدريد للإعلان عن ضم لاعبه الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو بعد ظهر الخميس بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر.

وأبرم النادي الإسباني صفقة مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني بقيمة تقارب 39 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو) في وقت سابق من هذا الصيف.

ووصف ريفر بليت هذه الصفقة بأنها “أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية”.

ووقع ماستانتونو عقدا لمدة ست سنوات مع ريال مدريد، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، اليوم الأربعاء.

أصبح لاعب الوسط المهاجم أصغر لاعب يشارك مع منتخب الأرجنتين على مستوى الكبار في يونيو/ حزيران الماضي.

يذكر أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي أبدت اهتمامها باللاعب الشاب قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

(د ب أ)