رياضة | كرة قدم عالمية

ريال مدريد يقدم لاعبه الأرجنتيني الجديد اليوم

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

مدريد: يستعد نادي ريال مدريد للإعلان عن ضم لاعبه الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو بعد ظهر الخميس بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر.

وأبرم النادي الإسباني صفقة مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني بقيمة تقارب 39 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو) في وقت سابق من هذا الصيف.

ووصف ريفر بليت هذه الصفقة بأنها “أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية”.

ووقع ماستانتونو عقدا لمدة ست سنوات مع ريال مدريد، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، اليوم الأربعاء.

أصبح لاعب الوسط المهاجم أصغر لاعب يشارك مع منتخب الأرجنتين على مستوى الكبار في يونيو/ حزيران الماضي.

يذكر أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي أبدت اهتمامها باللاعب الشاب قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

يامال المغربي الجديد يلمع في أعين مدرب ريال مدريد
9 - أغسطس - 2025
ريال مدريد الإسباني يواصل مقاطعته لحفل الكرة الذهبية
7 - أغسطس - 2025
رفض طلب ريال مدريد تأجيل مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني
1 - أغسطس - 2025
 كيليان مبابي يحصل على القميص رقم 10 في ريال مدريد
30 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية