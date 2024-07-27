ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد إندريك فيليبي

مدريد: قدم نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، لاعبه الجديد البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، في حفل بملعب “سانتياغو برنابيو”، وسط حضور نحو 45 ألف مناصر من جماهير “الميرينغي”.

وحسم الريال صفقة إندريك في ديسمبر 2022، وتأجل انضمامه للفريق حتى يبلغ 18 عاما، وقد تم توقيع اللاعب عقدا يمتد حتى 2030، وسيرتدي القميص رقم 16 في الموسم الجديد.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “أصبح إندريك لاعبا في ريال مدريد. استقبله الرئيس فلورنتينو بيريز في صالة اجتماعات مجلس الإدارة في سيوداد ريال مدريد، حيث وقع المهاجم البرازيلي العقد الذي سينضم بموجبه إلى نادينا للمواسم الستة المقبلة”.

من جهته، قال المهاجم البرازيلي: “أنا سعيد جدا، فمنذ كنت طفلا وأنا أشجع ريال مدريد، ومن الآن سأصبح لاعبا في نادي ريال مدريد”.

وتابع: “ليس لدي كلمات لشرح مشاعري. كنت أريد دائما الوجود هنا. إنه حلم تحول إلى حقيقة”.

من جانبه وجه فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد كلمة إلى لاعبه الجديد قائلا: “أنت هنا مع أفراد أسرتك، لكن أنت تحظى أيضا بدعم الملايين من مشجعي ريال مدريد في العالم”.

وأضاف: “نحن نعمل بكل جدية لتعزيز تشكيلتنا. نفعل ذلك بمواصلة اتباع نفس النهج الرياضي المرتبط بأن نضع الخطط على المدى البعيد ونملك المزيج بين اللاعبين الرائعين هم الأفضل في العالم في مراكزهم، مع تقديم أيضا المواهب الواعدة والشابة”.

ولن تكون مهمة إندريك سهلة في دخول التشكيلة الأساسية للفريق المتوج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في ظل وجود العديد من اللاعبين البارزين مثل فينيسيوس ورودريغو والمنضم حديثا كيليان مبابي.

وحصد ريال الثنائية الموسم الماضي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، وسيحاول حصد مزيد من الألقاب مع انضمام مبابي وإندريك للتشكيلة، وسط تقارير عن قرب التعاقد مع مدافع جديد.

(الأناضول)