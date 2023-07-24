ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز ثمين على ميلان في جولة الأبطال الودية

باسادينا: قلب ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول، إلى فوز ثمين 3 / 2 على ميلان الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب “روز بول” في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والذي تنطلق فعالياته في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 42.

ورد الريال في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليفوز الريال بأولى مبارياته في جولة الأبطال هذا الصيف.

(د ب أ)