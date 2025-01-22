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ريال مدريد يكتسح سالزبورغ بخماسية ويعزز آماله في بلوغ خروج المغلوب بأبطال أوروبا

22 - يناير - 2025

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مدريد: اكتسح ريال مدريد الإسباني ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 5/1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد، حامل لقب البطولة، رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، ليعزز آماله في بلوغ دور الستة عشر من خلال المباريات الإقصائية بين أصحاب المراكز من التاسع وحتى 24.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد سالزبورغ عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والثلاثين.

وتقدم ريال مدريد عن طريق رودريغو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 48 أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث، بينما أضاف زميله فينسيوس جونيور الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 55 و77.

وسجل ريد بول سالزبورج هدفه الوحيد عن طريق مادس بيترستورب في الدقيقة 85.

(د ب أ)

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