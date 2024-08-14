 ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة إدورادو كامافينغا

مدريد: كشف نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، عن طبيعة إصابة نجمه الفرنسي إدواردو كامافينغا قبل ساعات من مباراة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب “نارودوي” بالعاصمة البولندية وارسو.

وقال النادي الملكي عبر موقعه الرسمي بالإنترنت: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا تبين أنه يعاني من التواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى”.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن كامافينغا سيغيب عن مباريات ريال مدريد لفترة تتراوح بين 6 و7 أسابيع قبل العودة للمشاركة من جديد.

وبذلك سيفقد “الميرينغي” جهود اللاعب في مباريات أتالانتا، وريال مايوركا، بلد الوليد، لاس بالماس، ريال بيتيس، ريال سوسيداد، إسبانيول، ألافيس، بخلاف المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وتعد إصابة كامافينغا الرابعة في صفوف نادي ريال مدريد بعد بالاسيوس، وخوان مارتينيز، وألفارو رودريجيز.



وكان الدولي الفرنسي قد تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من مواطنه أوريلين تشواميني خلال التدريب الختامي للفريق، الثلاثاء.

ويخوض الفريق الملكى، الأربعاء، كأس السوبر الأوروبي، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

(الأناضول)





