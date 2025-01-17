ريال مدريد يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

إسطنبول: بلغ فريق ريال مدريد ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك عقب فوزه المثير على ضيفه سلتا فيغو بخماسية لهدفين، الخميس، على ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.

فوز الريال جاء بمثابة استعادة الثقة للفريق، عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها أمام غريمه التقليدي برشلونة بخماسية لهدفين في نهائي كأس السوبر الإسبانية في جدة، الأحد الماضي.

وتقدم “الميرينغي” بهدفين دون رد عبر الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 37 و48، وقلص الإيفواري جوناثان بامبا الفارق لسيلنا فيغو في الدقيقة 83.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع نهاية المباراة بفوز الريال، نجح ماركوس ألونسو في إدراك هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ولم يشهد الشوط الإضافي الأول أي جديد، لكن البرازيلي إندريك سجل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 108 في الشوط الإضافي الثاني، وبعده بأربع دقائق أضاف الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي الهدف الرابع، قبل أن يسجل أندريك الهدف الخامس للريال والثاني له في المباراة بالدقيقة 119.

ولحق الريال بأندية برشلونة وأوساسونا وفالنسيا وريال سوسيداد وليغانيس وأتلتيكو مدريد، مكملا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، وتجرى قرعة هذا الدور، الإثنين المقبل، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

(الأناضول)