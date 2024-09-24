ريال مدريد ينجو من انتفاضة ألافيس ويفوز عليه 3-2 بالدوري الإسباني

مدريد: حافظ ريال مدريد على تقدمه رغم الذعر في الدقائق الأخيرة بعدما منحته أهداف لوكاس فاسكيز وكيليان مبابي ورودريجو الفوز 3-2 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الثلاثاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل كارلوس بينافيديز وكيكي جارسيا في الدقيقتين 88 و89 لصالح ألافيس لكن ريال مدريد صمد ليفوز بالمباراة التي سيطر عليها إلى حد كبير. افتتح ريال مدريد التسجيل قبل مرور دقيقة واحدة على صفارة البداية عندما تلقى فينيسيوس جونيور تمريرة طويلة من فيدريكو بالبيردي وراوغ المدافعين في الجهة اليسرى قبل أن يمرر نحو الظهير فاسكيز الذي سدد من مسافة قريبة في المرمى.

وعزز ريال مدريد تقدمه في الدقيقة 40 عندما تبادل مبابي الكرة بطريقة رائعة مع جود بلينجهام، بعدما مرر الكرة إلى الإنجليزي الذي احتفظ بها لثانية حتى اقتحام قائد فرنسا منطقة الجزاء ليحصل على تمريرة ذكية قبل أن يتوغل ويسدد بهدوء في المرمى. وبدا أن حامل اللقب يتجه نحو فوز مريح عندما سجل رودريجو الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة منخفضة بين ساقي حارس مرمى الفريق الزائر لينهي هجمة مرتدة سريعة.

ومع ذلك، عانى أصحاب الأرض من لحظات من الذعر عندما استغل بينافيديز وجارسيا سوء دفاع ريال مدريد في الدقائق الأخيرة ليسجلا هدفين متتاليين ليساعدا ألافيس في العودة إلى المباراة، لكن ريال نجا من ضغط الفريق الزائر المتأخر وضمن النقاط الثلاث.

(رويترز)