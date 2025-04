ريال مدريد ينفي انسحابه من مباراة “الكلاسيكو” أمام برشلونة- (تدوينة)

مدريد: نفى نادي ريال مدريد، الجمعة، شائعات انسحابه من نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ضد برشلونة المقرر لها، السبت، على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية، على خلفية رفض الاتحاد الإسباني تغيير حكام “الكلاسيكو”.

وقال النادي: “على ضوء الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، يعلن ريال مدريد أن فريقنا لم يخطط أبداً للانسحاب من نهائي الغد”.

وأضاف ريال مدريد: “يتفهم نادينا أن التصريحات المؤسفة وغير الملائمة من الحكام المكلفين بإدارة هذه المباراة، والتي صدرت قبل 24 ساعة من النهائي، لا يمكن أن تلطخ حدثا رياضيا له أهمية عالمية وسيتابعه مئات الملايين من الأشخاص، كما يحترم كل المشجعين المتوقع سفرهم إلى إشبيلية، وكل الموجودين بالفعل في العاصمة الأندلسية”.

وتابع: “يؤمن ريال مدريد بأن قيم كرة القدم يجب أن تسود رغم العداء والحقد اللذين ظهرا ضد نادينا اليوم مرة أخرى من جانب الحكام المعيّنين لإدارة النهائي”.

وكانت الساعات الأخيرة شهدت جدلا واسعا، بعد تردد أنباء عن اعتزام الريال الانسحاب من النهائي، اعتراضا منه على طاقم حكام المباراة، خاصة بعد استنكاره تصريحاتهم في بيان رسمي، الجمعة.

وانتقد حكام المباراة، خلال مؤتمر صحافي حول مباراة “الكلاسيكو”، الهجوم الشديد ضدهم والاتهامات التي وجهت لهم بعدم الحيادية، من قبل القناة الرسمية للنادي الملكي، وهو ما اعتبره الأخير عداء واضحا له.

لكن بطل أوروبا 15 مرة قرر مقاطعة الفعاليات التي تسبق المباراة، وتشمل المؤتمر الصحافي وتدريبات ما قبل المباراة، احتجاجا على تصريحات الحكام، ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلبه بتغيير طاقم التحكيم.

من جانبه شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” هجوما عنيفا ضد ريال مدريد بسبب أزمة حكام نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال تيباس، عبر حسابه بمنصة “إكس”: “هذه ليست كرة قدم، لكنها مسألة هيمنة.. إنه (ريال مدريد) لا يحب تيباس لأنه لا يفعل ما يريد، إنه لا يحب تشيفيرين (رئيس اليويفا) لأنه لا يفعل ما يريد، إنه لا يحب لوزان (رئيس الاتحاد الإسباني) لأنه لا يفعل ما يريد”.

وتابع: “لا يحب (ريال مدريد) معلقي التلفاز لأنهم لا يقولون ما يريده، ولا يريد المضي قُدما في إصلاحات التحكيم لأنها ليست كما يريدها”.

وواصل تيباس: “الآن بعد تصريحات الحكام الذين فاض بهم الكيل من مضايقات قناة ريال مدريد المتكررة، يرد فقط كما يعرف، يلغي المؤتمر الصحفي، يلغي المران في لا كارتوخا (ملعب المباراة)، يمتنع عن المراسم الرسمية لنهائي الكأس، يسرب أنه لن يلعب المباراة النهائية”.

واستطرد: “يا لها من حساسية مفرطة”.

