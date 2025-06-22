 ريال مدريد يهزم باتشوكا بثلاثية في أول فوز بمونديال الأندية

نيويورك: حقق ريال مدريد الإسباني أول فوز له ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على حساب باتشوكا المكسيكي 1/3، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بالبطولة.

وكان الريال قد تعادل 1/1 في الجولة الأولى مع الهلال السعودي، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، ويتصدر المجموعة مؤقتا في انتظار نتيجة لقاء الهلال السعودي وريد بول سالزبورغ النمساوي صباح الاثنين، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وجاء الفوز ليكون الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد تشابي ألونسو، الذي تولى المهمة خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للمنتخب البرازيلي.

وبعد سبع دقائق فقط وجد ريال مدريد نفسه بعشر لاعبين فقط، بعد طرد المدافع راؤول أسينسيو الذي أعاق المهاجم سولومون روندون في طريقه للانفراد بمرمى تيبو كورتوا حارس الريال.

وتقدم ريال مدريد عن طريق جود بلينغهام في الدقيقة 35، قبل أن يضيف أردا جولر الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 70 سجل فيدريكو فالفيردي الهدف الثالث للريال، فيما سجل إلياس مونتيل هدف باتشوكا الوحيد في الدقيقة 79 .

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية وسيطرة من جانب ريال مدريد، الذي أراد تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، وحاول نجمه البرازيلي وجناحه الأيسر فينسيوس، اختراق الدفاع المكسيكي وتشكيل خطورة على مرمى الحارس كارلوس مورينو.

وفي الدقيقة السابعة، تعرض راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد، للطرد المباشر، بعدما تدخل بقوة على سولومون روندون، مهاجم باتشوكا، وهو في طريقه للانفراد بمرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وحاول الفريق المكسيكي استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، وشن العديد من الهجمات على مرمى كورتوا، كان أبرزها في الدقيقة 18، حينما سدد كينيدي كرة قوية داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس البلجيكي، ثم ارتدت أمام أوجستين بالافسينو الذي سددها مجددا ليتألق كورتوا مرة أخرى ويمنع شباك فريقه من تلقي هدف.

وعلى عكس سير اللعب ورغم النقص العددي في صفوفه، نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم عن طريق الإنكليزي جود بلينغهام في الدقيقة 35، حيث تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من زميله فران جارسيا، ليسدد كرة أرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك مورينو.

وفي الدقيقة 43 سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق أردا جولر، الذي تابع تمريرة زميله المهاجم الشاب جونزالو جارسيا، ليسدد كرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، ورغم النقص العددي في صفوفه، كان ريال مدريد هو الطرف الأكثر سيطرة واستحواذا، ونجح في تهديد مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، لكن سوء الحظ وعدم الإنهاء الصحيح للهجمات حال دون اهتزاز شباك الفريق المكسيكي للمرة الثالثة.

ورغم ذلك لم تسفر محاولات ريال مدريد عن جديد، حيث أحكم الفريق المكسيكي سيطرته على منطقة الجزاء، ودافع بأكبر قدر ممكن من اللاعبين من أجل عدم تلقي شباكه الهدف الثالث.

ورغم تأخره بهدفين في شباكه، حاول الفريق المكسيكي كثيرا وسدد روندون كرة أرضية زاحفة، لكن كورتوا تصدى لها مطلع الشوط الثاني.

كما حاول بورخا جونزاليس، لاعب الفريق المكسيكي، أن يباغت كورتوا ويضع الكرة فوق رأسه، لكن الأخير تصدى للكرة بتألق وأبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد في الدقيقة 60 .

وفي الدقيقة 70 سجل فيدريكو فالفيردي الهدف الثالث لريال مدريد، بعدما تلقى تمريرة طولية من زميله براهيم دياز، ليضعها في شباك الحارس مورينو مسجلا الهدف الثالث.

وأدى الهدف الثالث إلى استسلام الفريق المكسيكي تماما، حيث لم يندفع في هجمات على مرمى كورتوا من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق على أقل تقدير، وباتت السيطرة كاملة لريال مدريد.

ورغم ذلك سجل باتشوكا الهدف الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق إلياس مونتيل، حيث تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في شباك كورتوا.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من جانب باتشوكا للتسجيل ولو هدف آخر في شباك منافسه، الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه .1/3.

(د ب أ)