رياضة | كرة قدم عالمية

ريال مدريد يهزم فياريال برباعية وينتزع صدارة الدوري الإسباني مؤقتا

منذ ساعتين

حجم الخط
0

مدريد:  انتزع ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على ضيفه فياريال 4 1/، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وتقدم الريال عن طريق جود بلينغهام في الدقيقة 25، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 54 سجل خوسيه لويس موراليس الهدف الوحيد لفياريال، فيما أضاف براهيم دياز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 68 سجل لوكا مودريتش الهدف الرابع لريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن جيرونا الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الاثنين مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أنشيلوتي: نتطلع للفوز على نابولي وإنهاء مشوارنا في دوري الأبطال بأفضل شكل ممكن
28 - نوفمبر - 2023
بيلينغهام يقود الريال لكسر عناد يونيون برلين بهدف متأخر بدوري أبطال أوروبا
20 - سبتمبر - 2023
بطولة إسبانيا: بنزيمة يودّع ريال مدريد بهدف ختامي وبلد الوليد آخر الهابطين
4 - يونيو - 2023
ريال مدريد يتعادل مع مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
9 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية