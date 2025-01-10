ريال مدريد يهزم مايوركا ويتأهل للقاء برشلونة في نهائي كأس السوبر

جدة: سجل جود بلينغهام ورودريغو هدفين في الشوط الثاني ليقودا ريال مدريد إلى الفوز 3-صفر على ريال مايوركا في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية، والتأهل لمواجهة برشلونة في النهائي.

ويتطلع ريال مدريد إلى معادلة الرقم القياسي لبرشلونة في كأس السوبر بإحراز اللقب للمرة 14.

وافتتح لاعب الوسط الإنكليزي بلينغهام التسجيل لريال بعد مرور ساعة من بداية المباراة، إذ استفاد من تحرك جماعي رائع وسدد كرة منخفضة في وسط الشباك.

وجاء الهدف الثاني لريال عن طريق مارتن فاليينت مدافع ريال مايوركا، إذ أسكن الكرة بالخطأ في شباك فريقه في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ثم أضاف رودريغو الهدف الثالث لريال بتسديدة من مسافة قريبة.

ويلتقي الريال في النهائي يوم الأحد مع برشلونة الذي تأهل بالفوز 2-صفر على أتليتيك بيلباو في المباراة الأولى، مستفيدا من هدفين سجلهما غابي ولامين يامال.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، إذ أحرز الريال الذي يدربه كارلو أنشيلوتي اللقب في العام الماضي بينما توج برشلونة بنسخة 2023.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في البطولة برصيد 14 لقبا ويليه ريال برصيد 13 لقبا.

(رويترز)