ريال مدريد يواجه فالنسيا في مباراة مؤجلة بحثا عن اعتلاء قمة الدوري الإسباني

مدريد: يتطلع فريق ريال مدريد إلى اعتلاء قمة جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل ضيفا على فريق فالنسيا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

وكان من المفترض أن تقام هذه المباراة في وقت سابق، ولكن تم تأجيلها بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة فالنسيا.

ويحتل الريال المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد، الذي لديه هو الآخر مباراة مؤجلة.

ورغم أن نتائج الريال هذا الموسم تبدو مهتزة نوعا ما، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في أربع وخسر اثنتين، عاد الفريق بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري، وذلك بعد انهيار برشلونة في المباريات الأخيرة، والتحسن المستمر الذي يشهده الريال، وبات يتنافس مع أتلتيكو مدريد على قمة جدول الترتيب.

ويدخل الريال المباراة أمام فالنسيا منتشيا بفوزه الكبير 4 / 2 على إشبيلية، وهي المباراة التي شهدت عودة كيليان مبابي للتسجيل والتألق بشكل ملحوظ.

ويستعيد أنشيلوتي في هذه المباراة جهود فينيسيوس جونيور بعد انتهاء إيقافه، وهو أمر من شأنه أن يمنح الفريق قوة هجومية إضافية.

ولا يعاني الريال من أي إصابات جديدة، باستثناء المصابين لفترة طويلة ديفيد ألابا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو.

والمشكلة الحقيقية التي يواجهها الريال، هي عدم تحقيق الفوز على فالنسيا في ملعب ميستايا منذ عام 2021، حيث خاض مباراتين هناك، خسر واحدة وتعادل في الأخرى.

وبشكل عام، فاز الريال في مباراتين من آخر أربع مباريات جمعته بفالنسيا مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

وتبدو الفرصة متاحة أمام الريال لاعتلاء قمة جدول الترتيب بالنظر إلى أن فالنسيا، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، يمر بموسم صعب للغاية حيث يقبع الفريق في المركز التاسع عشر قبل الأخير، برصيد 12 نقطة حصدها من الفوز في مباراتين والتعادل في ست والخسارة في تسع.

ولم يتمكن فالنسيا من تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات، حيث خسر في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وهو ما دفع إدارة النادي لإنهاء التعاقد مع روبن براخا على خلفية تراجع نتائج الفريق وتولي كارلوس كوربيران تدريب الفريق.

وستكون هذه المباراة هي الأولى لكوربيران، الذي كان يلعب مع فالنسيا في فرق الناشئين كحارس مرمى.

ويسعى كوربيران لمفاجأة الريال وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارد الفريق.

وستكون الأجواء مهيأة لذلك، خاصة وأن كوربيران استغل فترة الراحة الأخيرة لتعديل بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة الأخيرة، وتدريب اللاعبين على طريقة أداء مختلفة مما يعني أن أنشيلوتي وفريقه سيكون لديهم مهمة صعبة في استكشاف الفريق.

(د ب أ)