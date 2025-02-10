ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي وديربي فرنسي في مباريات مثيرة بدوري أبطال أوروبا

عواصم أوروبية: يلتقي فريق مانشستر سيتي مع ضيفه ريال مدريد غدا الثلاثاء في مباراة مثيرة، لم تكن متوقعة، في ذهاب مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، التي تقام بشكلها الجديد هذا الموسم.

وأنهى الريال ومانشستر سيتي، بطلي آخر نسختين، مرحلة الدوري بشكل مفاجئ في منتصف جدول الترتيب الذي ضم 36 فريقا للمرة الأولى والذي انتهت منافساته في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأهلت أول 8 فرق إلى دور الـ16 بشكل مباشر وستنتظر الفائزين الثمانية من مباريات الملحق.

وكانت عقوبة مانشستر سيتي وريال مدريد في عدم احتلال المراكز الثمانية الأولى، هي مواجهة بعضهما البعض في دور إضافي من أجل حجز مقعد في دور الـ16، الذي يعتبرونه المكان الصحيح لهما.

ويعد فريقا بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أيضا من الأندية الغنية والتي لها تأثير كبير، ويواجهان الآن تهديدا غير متوقع في مباريات الملحق التي تقام على مدار أسبوعين متتاليين خلال الشهر الجاري.

وكانت هناك استفادة كبيرة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والشبكات التلفزيونية من خلال وجود مباريات مثيرة بعد زيادة المباريات في مرحلة الدوري والملحق المؤهل لدور الـ16>

وإذا أراد ريال مدريد، الذي فاز بدوري الأبطال 15 مرة، الحفاظ على اللقب، سيكون عليه خوض 17 مباراة بدلا من 13 مباراة مثل الموسم الماضي.

وتمكن الريال من إقصاء مانشستر سيتي من دور الثمانية قبل عام، وفي مباراتين ملحميتين بالدور قبل النهائي قبل أن يتوج باللقب في 2022. وفاز مانشستر سيتي بمباراتي الدور قبل النهائي الحاسمتين في 2023 في طريقه نحو تتويجه بلقبه الأول في البطولة الأوروبية.

فريق مانشستر سيتي مختلف

يشرك جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، فريقا مختلفا من ناحية اللاعبين والشخصية في المباراة التي تقام غدا بمدينة مانشستر.

ويغيب نجم وسط الفريق رودري بسبب الإصابة ولكن تم ضمه في قائمة الفريق الأوروبية يوم الجمعة الماضي، وفي كثير من الأحيان يكون صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين غير جاهز بدنيا، وأصبح سعي الفريق للفوز باللقب الرابع على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز مستحيلا، مع اقتراب ليفربول من التتويج باللقب.

المنضمان حديثا، بشكل كامل مع الفريق عمر مرموش ونيكو غونزاليس لما يقدما نفسهما بعد، كما تعرض غونزاليس للإصابة في وقت مبكر من ظهوره الأول في كأس الاتحاد الإنكليزي، وتحوم الشكوك حاليا حول مشاركته في مواجهة ريال مدريد.

في المقابل، يواصل الريال تقدمه كمتصدر للدوري الإسباني بعد بدايته المتعثرة في الموسم، عندما استغرق كيليان مبابي وقتا أطول من المتوقع للتأقلم.

وسجل النجم الفرنسي تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات، كان آخرها هدف التعادل مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وستكون مباراته الأولى بقميص الريال أمام إيرلينغ هالاند هي واحدة من القصص الرئيسية بين العديد من القصص قبل تحديد الفائز يوم 19 فبراير/ شباط الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو.

ديربي فرنسي

تخطى فريق بريست التوقعات بعدما تأهل من مرحلة الدوري، للمرة الأولى، ليس فقط في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن في أي بطولة أوروبية. لهذا السبب، ربما كان يأمل فريق بريست في خوض مواجهة نادرة مع فريق من خارج فرنسا في الملحق، ولكن بدلا من ذلك سيواجه باريس سان جيرمان.

في الحقيقة، التقى الفريقان الأسبوع الماضي، وفاز سان جيرمان 5 / 2 في ملعب فرانسيس لو بلي، معقل فريق بريست الذي يتسع لـ15 ألف متفرج.

الملعب الذي يتواجد في شمال غرب فرنسا لا يفي بمتطلبات “يويفا”، لذلك كان بريست يخوض المباريات التي تقام على أرضه بدوري أبطال أوروبا على ملعب “ستاد دو رودورو” في جانجان، الذي يبعد 114 كيلومترا (70 ميلا) عن بريست.

ولم يخسر سان جيرمان في مسابقة منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ويدخل المباراة وهو المرشح الأبرز للتأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي لم يفز بها خلال 14 عاما تحت ملكية قطرية.

إيطاليا ضد هولندا

كان من المستحيل إقامة مباراة بين فريقين فرنسيين في فبراير/ شباط في آخر عشرين عاما، لأن يويفا كان يقوم بإبعاد الفرق من نفس البلد من مواجهة بعضها البعض حتى دور الثمانية. ولكن، مع النظام الجديد في المسابقات والذي يشبه أسلوب تصنيف التنس، لم يعد هناك فصل بين الفرق الوطنية المتنافسة.

كان من الممكن وجود ديربيات هولندية وإيطاليا في مباريات الملحق، ولكن القرعة أوقعت يوفنتوس في مواجهة ايندهوفن، وفينورد في مواجهة ميلان. وكلهم أبطال سابقين بالبطولة.

ويلتقي يوفنتوس مع أيندهوفن يوم الثلاثاء للمرة الثانية في تورينو هذا الموسم. وتغلب يوفنتوس، الذي تعادل في مباريات أكثر من التي فاز بها هذا الموسم، على أيندهوفن 3 / 1 في سبتمبر/ أيلول الماضي في أول مباراة من الـ144 مباراة التي أقيمت بمرحلة الدوري.

بايرن يهدف للعودة إلى ملعبه

تأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عندما أقيمت في ميونخ وكان ذلك في عام 2012، عندما فاز تشيلسي بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1.

وسيكون الطريق طويلا لبطل أوروبا سبع مرات للعودة لملعبه عندما يستضيف المباراة النهائية يوم 31 مايو/أيار، وذلك بعدما احتل المركز الثاني عشر في مرحلة الدوري. ولكن الضربة الموجعة التي تلقاها الفريق لعدم تأهله المباشرة لدور الـ16 تقلصت بعدما أوقعته القرعة في مواجهة سيلتيك بدلا من مانشستر سيتي.

ويستضيف فريق سيلتيك، متصدر الدوري الاسكتلندي، الذي توج باللقب في 1967 قبل سبعة أعوام من حصول بايرن على لقبه الأول، مباراة الذهاب بعد غد الأربعاء.

وفي مباريات يوم الأربعاء أيضا، يستضيف كلوب بروج البلجيكي فريق أتالانتا الإيطالي، حامل لقب الدوري الأوروبي، كما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع مضيفه موناكو الفرنسي.

ويحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حامل اللقب في 1997 ووصيف الموسم الماضي، ضيفا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي، يوم الثلاثاء، علما بأن الفريقين أقالا مدربيهما في الأسابيع الأخيرة.

