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ريال يسحق ديبورتيفا مينيرا بخماسية ويبلغ دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة واحدة

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مدريد: سجل المهاجم أردا غولر ثنائية مذهلة ليحجز ريال مدريد مقعده في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بفوز رائع 5-صفر على ديبورتيفا مينيرا المنافس في دوري الدرجة الرابعة.

وتقدم ريال مدريد مبكرا عندما سدد فيدريكو فالفيردي مباشرة بطريقة مذهلة في الشباك بعد مرور خمس دقائق، وضاعف إدواردو كامافينغا التقدم بعدها بثماني دقائق بضربة رأس قوية، وأضاف أردا غولر الهدف الثالث قبل مرور نصف ساعة.

وكان صاحب الأرض قريبا من التسجيل عندما أطلق المهاجم عمر بيردومو تسديدة بعيدة المدى مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى ريال مدريد أندري لونين.

وسدد لوكا مودريتش بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة بعد عشر دقائق من الشوط الثاني ليسجل الهدف الرابع، بعدما تبادل الكرة بشكل مميز مع براهيم دياز، ليثير حماس الجماهير في ملعب كارتاغونوفا لتحتفل به رغم تأخر فريقها في النتيجة.

واختتم غولر أهداف المباراة قبل دقيقتين على النهاية.

ورغم استقبال شباك فريقه لخمسة أهداف، تصدى فران مارتينيز حارس مرمى مينيرا لعدة تسديدات جيدة، من بينها تسديدتان من فالفيردي وكيليان مبابي.

(رويترز)

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