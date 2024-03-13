“ريان إير” الأيرلندية تعلّق رحلاتها من وإلى تل أبيب مرة أخرى

تل أبيب: أعلنت شركة “ريان إير” أنها ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب مرة أخرى.

تأتي تلك الخطوة بعد شهر فقط من استئناف شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكاليف عملياتها إلى إسرائيل، بجدول مخفض، وسط الحرب الدائرة مع حركة “حماس”، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت أكبر شركة طيران في أوروبا، من حيث عدد الركاب، إنها أوقفت عملياتها من وإلى إسرائيل، اعتباراً من 27 شباط/فبراير الماضي، حيث إن “مطار بن غوريون” الدولي أجبرها على العمل في صالة رقم 3، الأعلى تكلفة، ما أدى إلى تكاليف أعلى بشكل كبير، وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لركاب شركة “ريان إير” المسافرين من وإلى إسرائيل.

وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية قد أغلقت صالة رقم 1، التي تستخدمها بشكل رئيسي شركات الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف، بعد اندلاع الحرب، في أعقاب هجوم قادته حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونتيجة لذلك، تقتصر حركة الطيران الداخلي والخارجي من مطار “بن غوريون” الدولي على استخدام صالة رقم 3 ، التي تفرض رسوما أعلى.

(د ب أ)