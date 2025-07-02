ريان إير تلغي أكثر من 800 رحلة بسبب الصراع في الشرق الأوسط

لندن: أعلنت شركة ريان إير للطيران أنها ألغت أكثر من 800 رحلة الشهر الماضي، بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

يذكر أن شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكاليف من بين الشركات التي ألغت وغيرت مسار رحلاتها وسط الصراع بين إسرائيل وإيران بالإضافة إلى الهجمات المستمرة في غزة.

وتوقفت الرحلات الجوية في مطار دبي في الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، حيث تم إبلاغ الركاب بتوقع المزيد من التأخيرات والإلغاءات.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها ما زالت تشغل أكثر من 109 آلاف رحلة جوية بشكل إجمالي في يونيو/حزيران، مما يشير إلى أن أقل من 1% من الرحلات الجوية قد تأثرت.

وقالت الشركة ومقرها أيرلندا إنها نقلت 9ر19 مليون راكب خلال الشهر، مما يمثل زيادة 3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتابعت الشركة أن ذلك يعني أنها نقلت 6ر202 مليون راكب خلال الأشهر الـ12 الماضية، بارتفاع 7% على أساس سنوي.

(د ب أ)