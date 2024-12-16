ريان شرقي يحسم المفاضلة بين فرنسا والجزائر

باريس- “القدس العربي”:
أفادت مصادر صحافية فرنسية، بأن مهاجم نادي ليون ريان شرقي، في طريقه لإغلاق ملف مستقبله بعد فترة طويلة من التفكير والمفاضلة بين ارتداء قميص منتخب مسقط رأسه الفرنسي وبين تمثيل وطن الوالدة الجزائري، وذلك بعد أيام قليلة من الضجة التي أثيرت على نطاق واسع بشأن ما وُصف إعلاميا بـ”خلاف اللاعب وأسرته” مع المدير الفني لمحاربي الصحراء فلاديمير بيتكوفيتش.
وعاد المهاجم البالغ من العمر 21 عاما، ليتصدر عناوين الصحف والمواقع الجزائرية على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية، وهذه المرة برواية تُشكك في إمكانية رؤيته بقميص الخضر بالطريقة التي رسمها رئيس اتحاد كرة القدم وليد صادي، وذلك لأسباب تتعلق في المقام الأول لامتعاض أو غضب ريان ووالده من المدرب السويسري، لعدم التزامه بالموعد المحدد بينهما للاتفاق على خطة تغيير جنسيته الرياضية في فصل الصيف الماضي.
وعلى النقيض من الشائعات والتقارير الأخيرة التي رجحت كفة فرنسا على الجزائر في الصراع على أفضل لاعب في الليغ 1 هذا الموسم- وفقا لبيانات صحيفة ليكيب-، نقلت منصة “Win Win” عن الصحافية الفرنسية مارغو دومون، في مقابلة متلفزة، أن شرقي الذي يمكنه اللعب لواحد من المنتخبات الثلاثة “الفرنسي، والجزائري والإيطالي”، يميل إلى تمثيل أبطال أفريقيا 2019، بيد أنه يعاني الأمرين مما وُصفت بالضغوط التي يتعرض لها من طرف “لوبي” داخل النادي، المعروف عنه ممارسة هكذا ضغوط لمنع المواهب التي تحمل جنسية مزدوجة من اللعب لمنتخب آخر غير وصيف بطل العالم.
وربط نفس المصدر بين المضايقات التي يتعرض لها ريان في الوقت الراهن، وبين تلك القيود التي كانت قد فرضتها إدارة ليون على ابن جلدته حسام عوار، بهدف إجباره على اختيار اللعب لفرنسا على حساب الجزائر، قبل أن يتراجع عن ذلك القرار بتغيير جنسيته العام الماضي من الفرنسية إلى وطن الآباء والأجداد، لكن بالنسبة لشرقي، فهدفه أو طموحه الأول، هو إسعاد والدته، التي تحلم برؤيته لاعبا في صفوف ثعالب الصحراء.
وفي الختام، شددت الصحافية على أنه في حال أتيحت الفرصة لنجم ليون في الوقت الراهن، فلن يتردد لحظة واحدة في اختيار تمثيل الجزائر، لكن حجر العثرة يكمن في استمرار “صداع” ضغوط إدارة النادي، بحجة الحفاظ على الاتجاه الصعودي لقيمته السوقية، بدلا من حدوث العكس إذا أعلن نيته بتمثيل الخضر، مع تأكيد لا لبس فيه، بأنه يتطلع للسير على خطى من سبقوه من أصحاب الجنسية المزدوجة الذين فضلوا تمثيل منتخب الأصول والجذور على حساب منتخباتهم الأوروبية، على غرار بدر الدين بوعناني، وأمين غويري، وإبراهيم مازة، وأمين شياخة، ونجم ولفرهامبتون والبريميرليغ ريان آيت نوري وقائمة أخرى عريضة.
لما تولد في المهجر و يكون لك مستقبل كروي في اوروبا و تريد تمتيل بلدك الاصل في المستقبل و يكون تفكيرك 100%100 في بلد أجدادك فلازم ان تكون مغربي نعم انه المغربي لا يبيع و يشتري في بلد أجداده.
ما قولك في جمال يامال و ما قولك في زالزولي حتى براهيم دياز لما علم انه لن يستدعى الى اسبانيا اختار المغرب
كل المغاربة المحترفين حاليا في الدوري الاسباني لا مكانة لهم في منتخب الاسباني المدجج بنجوم الليجا والدوري الانجليزي الممتاز
اولهم مراون فيلاني نجم بلجيكا
عادل رامي نجم منتخب فرنسا السابق
ابراهيم افلاي لاعب برشلونة السابق
خالد بالحروز لاعب تشيلسي
والقائمة تطول
كلهم رفضو اللعب للمغرب
إدارة نادي ليون برئيسها اولاس تضغط على اللاعبين الجزائريين لمنعهم من تمثيل الخضر واجبارهم على ارتداء القميص الفرنسي
أقول لشرقي خذ العبرة من عوار . الغرب لا يحب العربي خاصة ان كان مسلم. فلن تستدعى يا ريان للمنتخب الفرنسي أبدا.
موهبة كبيرة أتمنى أن يستفيد منها ثعالب الصحراء