ريلكه والمترجم: خائف وخائن!

على امتداد أسابيع طويلة، ممضّة وممتعة في آن معاً كما يصحّ القول، عقد الشاعر النمساوي ألمانيّ اللغة راينر ماريا ريلكه (1875ــ1926) جلسات عمل مع مترجمه إلى اللغة الفرنسية موريس بيتز (1898ــ1946)؛ لإنجاز ترجمة روايته «دفاتر مالته لوريدز بريغه»، التي كانت قد صدرت في الأصل الألماني سنة 1910. وبعد رحيل ريلكه، شاء بيتز تكريم أديب ظلّ يعتبره في عداد أهمّ شعراء الألمانية منذ مجموعته الأولى «حياة وأغان»، 1894؛ فأصدر بالفرنسية كتاباً بعنوان «ريلكه حيّاً»، عرض في فصوله قسطاً وافراً من مناقشات تلك الأسابيع.

وإذْ يتفق كثيرون على أنّ بيتز كان بوّابة ريلكه إلى اللغة الفرنسية، خاصة وأنّ باعه طويل أيضاً في نقل أعمال كبار من أمثال نيتشه وتوماس مان وستيفان تزفايغ؛ إلا أنّ محتويات «ريلكه حيّاً» قدّمت أمثولة نادرة في هذا المضمار الشائك، الحيوي والضروري: الحوار المباشر بين مؤلف العمل والمترجم، خاصة إذا عُقدت الجلسات في مدينة مثل باريس، خلال حقبة حافلة مثل عقود القرن العشرين الأولى، وكان موضوع النقاش عملاً روائياً فريداً وبالغ الثراء والصعوبة.

الناقد والأكاديمي الفلسطيني إبراهيم أبو هشهش نقل الرواية إلى اللغة العربية، وصدرت سنة 2017 عن دار الشروق في رام الله، تحت عنوان «مذكرات مالته لوريدز بريغه»؛ أشار في التقديم إلى جملة خصوصيات «يتابعها القارئ في واحد وسبعين مقطعاً يمكن قراءتها منفصلة على أنها قصائد نثر قائمة بذاتها، ولكنها في الوقت نفسه هي ما تشكل المقولة السردية الكلية في الرواية، من خلال الربط الكنائي بين الموتيفات والثيمات والمواقف المتضادة أحياناً والمتناظرة أوالمتوازية أحياناً أخرى». ولا عجب، بالطبع، إذْ إنّ العمل «من الروايات الأولى التي مهدت الطريق للرواية الحديثة»، لجهة «غياب الحدث المركزي بوصفه نقطة الارتكاز الأساسية للسرد»، واعتماد «تقنية المونولوغ وتيار الوعي التي بلغت ذروتها لاحقاً على يدي مارسيل بروست وجيمس جويس».

مناسبة عودة هذه السطور إلى كتاب بيتز هو أنّ 88 سنة انقضت قبل أن تبادر دار نشر بوشكين، اللندنية، إلى نشر ترجمة إنكليزية أنجزها وِل ستون، وصدرت مؤخراً تحت عنوان «حوارات مع ريلكه»؛ وتشكّل وثيقة فريدة لكلّ منشغل بترجمة الشعر عموماً، وبترجمة السرد النثري عالي الشعرية خصوصاً، وكاتب هذه السطور يحتسب نفسه ضمن ذلك الرعيل من المترجمين. هي، قبلئذ ربما، شهادة تكريم لجهود مترجمي ريلكه على وجه التحديد، وعلى رأسهم الشاعر والأكاديمي العراقي كاظم جهاد، صاحب التميّز الرفيع في تعريف قرّاء العربية على شاعر «سونيتات إلى أورفيوس»، و»كتاب الصور»، و»كتاب الساعات»، وسواها.

والحال أنّ محتويات الكتاب، والكثير منها سجالات في واقع الأمر، تكشف في مستوى أوّل هواجس ريلكه إزاء أيّ مفردة، وقلقه العميق حول موقعها في الجملة أو الفقرة، وتخوّفه (بمعاني الرعب والذعر والتحسّب!) من أن ينزلق مرادفها الفرنسي إلى دلالة عادية أو حمولة مجازية مألوفة، أو اقتياد القارئ إلى حسّ معجمي تبسيطي، أو الإخلال بإيقاع القول وهندسته. ليس بمنأى عن الطرافة، إلى هذا، في أنّ المترجم يبدو أكثر تسامحاً واستعداداً لمجاراة المؤلف؛ ولكنه في المقابل، لا يكتفي أحياناً بالاستفاضة في تبيان آرائه هنا وهناك، بل يعاند بدوره، ولا يجد حرجاً أحياناً في… انتعال حذاء الشاعر!

وليس أيضاً، من دون الخوض في الحياة الأدبية الباريسية بعد الحرب العالمية الأولى، حين كانت فرنسا تفور بالتيارات والتجارب والمعارك والعقائد أيضاً؛ كما حين نقف على الرأي في مجلة Action التي أطلقها أندريه مالرو وصحبه، وحملت كتابات بليز باسكال، ماكس جاكوب، جان كوكتو، أندريه سالمون، فرنسيس كاركو، وحُوربت في القضاء. أو صداقات ريلكه مع الكتّاب الفرنسيين، وأندريه جيد خصوصاً؛ أو رأيه في أدباء اللغة الألمانية، هوفمانشتال أساساً، ثمّ شاعرة تدعى روث شاومان لم يمرّ اسمها إلا على قلّة قليلة في مقاهي باريس ومحافلها الأدبية.

لكنّ بيتز لا يسعفنا بمعطيات حول، أو لعله تقصد أن يتحاشى التطرق إلى المناخات الاستشراقية التي تملكت مخيّلة ريلكه وتكدست تباعاً خلال رحلة إلى الجزائر وتونس ومصر خريف 1910 ــ 1911، وجانبت أيّ اقتراب عميق من الثراء الإنساني والتاريخي والمعماري لمدينة من طراز القيروان مثلاً. ونعرف من رسائل ريلكه إلى صديقته لو أندرياس ـ سالوميه خصوصاً، أنّ أجواء ألف ليلة وليلة الشائعة على نطاق واسع في المخيال الغربي آنذاك، وتمثيلات شرق راكد غارق في الماضي، هي وحدها التي ظلت تتكرر في مراسلات ريلكه؛ ودأبت على الانزلاق إلى التنميطات إياها، حول شرق ثاوٍ في كنف الأوابد الصامتة، الأمس فيه هو اليوم، والمدينة «محتلة من أمواتها».

تلك، غنيّ عن القول، ثغرة منتظَرة تماماً من كتاب صدر في فرنسا مطلع ثلاثينيات القرن المنصرم، لكنّ فضائله تبقى كثيرة ومتنوعة، وعلى رأسها أنه يميط اللثام (من دون قصد مسبق، غالباً) عن ذلك الحوار المتشابك، المتحايل أو حتى المتواطئ؛ بين شاعر خائف على النصّ، ومترجم أعلى سجاياه أنه خائن للنصّ مُجبَر… لا مناص، مع ذلك، من استقبال خياناته والترحيب بها!