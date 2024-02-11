المنتخب الإيفواري بطلا لإفريقيا للمرة الثالثة

أبيدجان: توج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في التاريخ، بعد تغلبه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “الحسن واتارا” بمدينة أبيدجان.

ونجح منتخب “الأفيال” في قلب تأخره في الشوط الأول إلى فوز ثمين بعد “ريمونتادا” مثيرة، وسط جماهيره الغفيرة التي احتشدت في مدرجات الملعب الذي يتسع لأكثر من 60 ألف مشجع.

تقدم منتخب “النسور الخضر” بالهدف الأول عن طريق وليام تروست إيكونج، في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.



وسجل فرانك كيسى، هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 62 من اللقاء، ثم أضاف سيباستيان هالر الهدف الثاني للأفيال في الدقيقة 81.

وكان المنتخب الإيفواري تأهل للمباراة النهائية لأمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي بهدف نظيف.

كما وصل المنتخب النيجيري للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4 – 2، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وعبر منتخب كوت ديفوار دور المجموعات التي استضافها على أرضه، بسيناريو غريب، بعد أن أهداه المنتخب المغربي بطاقة التأهل كأفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث، ليعود من جديد للبطولة من الباب الضيق حتى الحصول على اللقب.

وحصد منتخب الأفيال، اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن سبق وتوج به خلال نسختي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

(الأناضول)





