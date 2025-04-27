ريم البارودي: لا أمانع أن أكون زوجة ثانية

القاهرة – «القدس العربي»: كشفت الفنانة المصرية الشابة ريم البارودي أنها تقبل أن تكون زوجة ثانية.

وردت على سؤال نزار الفارس خلال حلولها ضفية على برنامج «من قريب»: «إن كانت تقبل أن تكون زوجة ثانية فأجابت: «أنا أقبل عادي أكون زوجة تانية، لكن مهري مقدرش أتكلم فيه».

وأوضحت أنها ترفض الزواج العرفي قائلة: «متجوزتش عرفي أنا أحب الرسمي، مفيش حد هيجي يعرض عليا زواج عرفي لأن الكلمة دي مش حلوة على الودن». كما رفضت الكشف عن عدد زيجاتها، وقالت: «أنا لم أعلن ولن أعلن عن عدد زيجاتي، الزيجة اللي الجمهور عارفها هي اللي كانت من فنان».

وشاركت الفنانة مؤخرا في موسم رمضان 2025 في مسلسل «جوما». وهو من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.