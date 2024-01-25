ريهام سعيد تكشف عن تشوه وجهها وتتّهم طبيب التجميل- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الأربعاء، فيديوهات مصورة تكشف عن تشوه وجهها الناتج عن عملية تجميل أجراها حسب زعمها جراح التجميل اللبناني نادر صعب قبل حوالي سنة.

وقالت ريهام إنها قامت بعملية حقن “الفيلر”، لكن شكل وجهها أصبح غير طبيعي، مؤكدة أنها لن تستطيع مواصلة مجال التمثيل بشكلها الجديد، كما شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب المعني.

ولفتت ريهام إلى أن الطبيب ألحق بها إصابات أخرى خلال العملية، مشيرة إلى وجود تقارير طبية تثبت التشويه، وستتوجه للقضاء في لبنان لرفع قضية ضده.

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وقامت ريهام بنشر فيديو آخر توضح فيه عملية إزالة “الفيلر” من وجهها، لافتة إلى أنها قررت إظهار الواقع وتبرئة نفسها من الاتهامات التي وجهها لها الطبيب.

ونفت ريهام التقارير التي تحدثت عن إجرائها عدة عمليات تجميل، مؤكدة أنها قامت بعملية واحدة فقط منذ 10 سنوات.

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وكان الطبيب نادر صعب شارك خلال الساعات الماضية بيانًا إعلاميًّا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيه كل من يحاول تشويه سمعته وينشر أخبارًا كاذبة ومضللة حول قيامه بأخطاء طبية.

وأوضح البيان أن “صعب بصدد رفع دعوى على الإعلامية في لبنان ومصر وكل من يظهره التحقيق محرضًا كان أو شريكًا بالجرم، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة والتشهير وإلحاق الضرر”، مبينا أن “جميع الأدلة والإثباتات التي تنفي ادعاءات ريهام الباطلة، سيتم تسليمها للجهات المختصة للنظر فيها”.

وقبل ذلك بساعات أيضا، نشرت ريهام عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة من إعلان نشره طبيب التجميل تضمّن صورة لامرأة مجهولة، وقد غطى عينيها بشريط أسود وكتب عليها “قبل”، وبجوارها صورة لريهام واضعاً شريطاً أسود على عينيها وكتب فوقها “بعد”، ليوهم قرّاء الإعلان بأنه أجرى جراحات تجميل ناجحة.

وأعادت ريهام نشر الإعلان واتّهمت طبيب التجميل بتشويه وجهها بعد ارتكابه خطأ في عملية التجميل التي أجراها.

وعلّقت ريهام على الصورة قائلةً: “يعني أنت مجرم لدرجة إنك شوّهتني وعرفت إنك موّتت ناس قبلي وبتحط صورة لواحدة مش أنا خالص وتقول إنها أنا… أنا كنت زي القمر قبل ما آجي لك، حد عمره شافني شكلي كده”.