ريهانا تضع مولودها الثاني بحسب وسائل إعلام أمريكية

لوس انجليس: باتت المغنية ريهانا أمّاً للمرة الثانية مع إنجابها صبي هو طفلها الثاني من مغني الراب أساب روكي، على ما أفاد موقع “بيبول” الأمريكي الاثنين.

ووضعت النجمة الموسيقية مولودها في مطلع هذا الشهر، بحسب موقع “تي ام زي” المتخصص.

وقال الموقع “إنّ مصادر مطلعة أفادتنا بأن الطفل وُلد في الثالث من آب/اغسطس في لوس أنجليس”، مضيفاً “لم نعرف بعد ما الاسم الذي أُطلق عليه، لكنّ معلوماتنا تشير إلى أنه يبدأ بحرف الراء وهو صبي”.

وكانت صاحبة أغنيتي “دايمندز” و”أمبريلا” أنجبت طفلها الأول في أيار/مايو 2022.

وأطلّت ريهانا في نهائي بطولة كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) في أريزونا، حيث أشعل شكل بطنها المستدير خلال العرض وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد بعدها أنها حامل بطفلها الثاني.

ولم تُصدر المغنية، واسمها الحقيقي روبين ريهانا فينتي، ألبوماً منذ العام 2016. وباتت في السنوات الأخيرة مليارديرة بفضل إنشاء ماركات لمستحضرات التجميل والملابس الداخلية والأزياء الراقية لاقت نجاحاً كبيراً.

وأدّت ريهانا أخيراً أغنية “ليفت مي آب” من فيلم “بلاك بانثر: واكاندا فوريفر”.

(أ ف ب)