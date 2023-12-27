زاخاروفا: واشنطن ستدعم استمرار الصراع في أوكرانيا طوال عام 2024

موسكو: رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة ستدعم الصراع في أوكرانيا بأي وسيلة طوال عام 2024.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع إذاعة كومسومولسكايا برافدا ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تمويل أوكرانيا خلال العام المقبل : “(الولايات المتحدة) ستبذل قصارى جهدها لإبقاء هذا الموضوع (الصراع) قائما طوال عام …2024 فإذا نجحوا في انتزاع الأموال من دافعي الضرائب، سيفعلون ذلك؛ وإذا فشلوا فسوف يحفزون نظام كييف على ارتكاب أعمال فظيعة، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، من أجل إظهار النشاط في هذا الاتجاه، ومن الممكن أن يستخدموا أي طريقة”.

وأضافت زاخاروفا “وبالطبع سيكون هناك استعراض إعلامي وسياسي كبير، لا نهاية له، وإلا فسيتعين عليهم الاعتراف بأن هذا المشروع قد انهار، وبالنسبة للديمقراطيين، فلأولئك الذين يتجهون الآن إلى الدورة الانتخابية، سيكون هذا بمثابة الموت، ولذلك فإنهم سيستغلون هذا المشروع بشكل أو بآخر، بغض النظر عن مصير الأوكرانيين وأوكرانيا وغيرهما… إنهم بحاجة إلى استمرار ذلك خلال عام 2024″، حسبما نقلت قناة “آر تي” على موقعها الإلكتروني ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأشارت القناة إلى تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في وقت سابق وقالت فيها إن الولايات المتحدة، لم تغير خططها فيما يتعلق بحزمة المساعدات الأخيرة لكييف، “إلا أن الحديث عن إمدادات جديدة لدعم أوكرانيا سيكون مستحيلا دون دعم الكونغرس”.

(د ب أ)