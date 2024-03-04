لازاريني: تفكيك الأونروا يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”

الأمم المتحدة: حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الإثنين، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة من أن تفكيك الاونروا الذي تطالب به اسرائيل سيؤدي الى التضحية “بجيل كامل من الأطفال” و”زرع بذور” نزاعات مقبلة.

وقال فيليب لازاريني إن “تفكيك الاونروا (خطوة) متهورة. عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الأطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء و(اندلاع) نزاع مقبل”، معتبرا أن “من السذاجة” الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين.

ومع ارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة، ندّد لازاريني بـ”حملة متعمّدة ومتضافرة لتقويض” عمليات الأونروا، بهدف نهائي هو “وضع حد لها”.

وقال لازاريني: “يشمل جزء من هذه الحملة، إغراق المانحين بمعلومات مضلّلة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة”.

وسبق للوكالة أن واجهت اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة (عملية طوفان الأقصى)، ما دفع العديد من الدول إلى تعليق تمويلها في خضم ظروف إنسانية كارثية في قطاع غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة على الفور فصل الموظفين المتهمين. في موازاة ذلك، كلّف الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش فريقا مستقلا لإجراء تقييم للأونروا و”حياديتها”.

وسارعت دول غربية عدة في أعقاب هذه الاتهامات، الى تعليق تمويل الوكالة، لكن لازاريني شدّد على أن إسرائيل لم تقدّم أي أدلة على اتهاماتها.

وقال: “دعوني أخبركم بما هو على المحك إذا لم يتم اتخاذ إجراء ذي مغزى لتصحيح (هذا) المسار الكارثي. على المدى القصير، ستنهار الاستجابة الإنسانية في غزة تماما”.

(وكالات)