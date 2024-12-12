سياسة | عربي | سوريا

زار الجامع الأموي.. رئيس المخابرات التركية في دمشق لعقد اجتماعات- (فيديو)

12 - ديسمبر - 2024

رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين

حجم الخط
12

دمشق: وصل رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، الخميس، الى العاصمة السورية دمشق، بعد بضعة أيام من سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية.

وبثت وكالة (يني شفق) الإعلامية التركية وقناة تي.في نت مقطع فيديو أظهر كالين خلال زيارة الجامع الأموي في دمشق وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة تهدف لعقد محادثات مع القيادة السورية الجديدة.

وقالت الوزارة “وصل وفد تركي- قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير”.

ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا.

وحضر فيدان فعاليات في أنقرة اليوم الخميس بما في ذلك وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أنقرة غدا الجمعة.

ولم تؤكد الدوحة بعد أن الكعبي وصل إلى دمشق.

وستكون زيارة كالين هي الأولى لمسؤول أجنبي كبير إلى دمشق منذ أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد يوم الأحد بعد هجوم خاطف بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، منهية حكم عائلته الذي استمر 50 عاما.

ولم يعلق جهاز المخابرات التركي بعد على الزيارة.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الجزائري:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 6:37 م

    سوريا ضيعة لتركيا

    رد
    1. يقول عبد المنعم:
      ديسمبر 13, 2024 الساعة 6:11 ص

      الشعب السوري لن ينسى فضل من مد له يد العون في محنته، أردوغان و ميركل سيبقيان ذكرى طيبة في خلد السوريين على سبيل المثال.. أما من أرسل جيوشه و مخابراته لمساندة جزار الشام فسيذهب إلى حيث ذهب الأخير…

  2. يقول azebadel:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 6:41 م

    الحاكم الفعلي لما تبقى من سورية

    رد
    1. يقول محمد حتاحت/مانشستر:
      ديسمبر 13, 2024 الساعة 5:22 ص

      افضل من الحاكم الفعلي الصفوي الهارب

  3. يقول ارض الشهداء:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 8:09 م

    انتهت سوريا. لا حول ولا قوة الا بالله. ذهب السوريين بارجلهم إلى الجحيم.

    رد
    1. يقول عبد المنعم:
      ديسمبر 13, 2024 الساعة 5:42 ص

      سبحان الله عندما يخرج التعليق من أناس إما يجهلون جهلا كاملا الوضع في سورية أو يتجاهلون لحاجة في نفس يعقوب قضاها.
      خلال نصف قرن من التعذيب التنكيل والسرقة والقتل، ما كنا نسمع منكم لا قول ولا نرى من فعل لنصرتنا… الآن تتفلسفون و تبدون غيرة مضحكة على سوريا و شعبها…ليتفضل حكامكم لنصرتنا ومساعدتنا يا من لا نعرف من أنتم.

  4. يقول مليك:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 9:17 م

    كل هذا من اجل ترتيب زيارة اردوغان الى دمشق و يصلي في الجامع الاموي قريبا ليحقق أمنية اردوغان بالصلاة فيه

    رد
  5. يقول مجتهد:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 10:50 م

    مرحباً بالإخوة الأتراك، فضلك بعد الله على رأسنا و من لا يعجبه هذا فليمت كمداً و غماً.

    رد
    1. يقول الأتراك هم إخوة الناتو وليسوا إخوتكم:
      ديسمبر 13, 2024 الساعة 4:16 ص

      حين دخل الجنرال ( غورو ) قائد الجيش الفرنسي دمشق، توجه من فوره إلى قبر صلاح الدين الأيوبي عند الجامع الأموي في مدينة دمشق وركله بقدمه وقال: ( ها قد عدنا يا صلاح الدين )، ثم توجه إلى قبر خالد بن الوليد في مدينة حمص وقال: (نحن هنا يا خالد ).

  6. يقول غريب:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 11:31 م

    شكرا جزيلا لي اخواننا الاشتراك في بلدهم التاني

    رد
  7. يقول كريم إلياس/غزة الجريحة/سوريا الحرة/سوريا الحرة:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 12:26 ص

    على قادة تركيا…مساعدة أشقائهم..الحكام الجدد في سوريا الجديدة الحرة …التي تخلصت من حُكم عائلة الأصنام الأسدية ..التي قتلت و ذبحت و سجنت و شردت السوريين ..الذين ذاقوا جميع أصناف العذابات ..على أيدي الصنم المقبور حافظ و خليفته المجرم القاتل الظالم الفار المخلوع بشار الذي عاث في أرض سوريا فسادا!؟ كل التوفيق للسوريين و عليهم العمل بناء البلاد و الحفاظ على حياة العباد ..و الأشقاء في تركيا و قطر بإمكانهم مد يد العون …للمضي قُدما نحو غد افضل.

    رد
  8. يقول بنت الحرية:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 3:24 م

    تركيا الدولة الاسلامية الوحيدة التي وقفت الى جانب الشعب السوري و احتضنت قرابة اربعة ملايين لاجيء و هو ما لم تفعله جميع الدول العربية ..فالشعب السوري يحبهم و يطلب مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة

    رد

أخبار ذات صلة

تركيا تتهم 6 بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
8 - مارس - 2024
ضربات متلاحقة لقادة “بي كا كا” في سوريا.. اختراق للمخابرات التركية؟ أم باكورة التنسيق مع مخابرات الأسد؟ 
2 - أكتوبر - 2022
تفاصيل اعتقال الصميدعي.. اختبأ في حي “علماني” في إسطنبول وتخفى بشعر مستعار واستخدم هاتفا صينيا
9 - سبتمبر - 2022
صحيفة: المخابرات التركية أسقطت شبكة للموساد الإسرائيلي واعتقلت 15 من جنسيات عربية- (فيديو)
21 - أكتوبر - 2021

اشترك في قائمتنا البريدية