زار الجامع الأموي.. رئيس المخابرات التركية في دمشق لعقد اجتماعات- (فيديو)

دمشق: وصل رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، الخميس، الى العاصمة السورية دمشق، بعد بضعة أيام من سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية.

وبثت وكالة (يني شفق) الإعلامية التركية وقناة تي.في نت مقطع فيديو أظهر كالين خلال زيارة الجامع الأموي في دمشق وسط إجراءات أمنية مشددة.

استقبلوه بالتكبير .. السيد إبراهيم كالين يصل الجامع الأموي بدمشق. pic.twitter.com/kngzetspjy — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) December 12, 2024

الفيديو الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا للسيد إبراهيم كالين في الجامع الأموي بدمشق. pic.twitter.com/z81AEmB4Ly — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) December 12, 2024

وذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة تهدف لعقد محادثات مع القيادة السورية الجديدة.

وقالت الوزارة “وصل وفد تركي- قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير”.

ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا.

وحضر فيدان فعاليات في أنقرة اليوم الخميس بما في ذلك وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أنقرة غدا الجمعة.

ولم تؤكد الدوحة بعد أن الكعبي وصل إلى دمشق.

وستكون زيارة كالين هي الأولى لمسؤول أجنبي كبير إلى دمشق منذ أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد يوم الأحد بعد هجوم خاطف بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، منهية حكم عائلته الذي استمر 50 عاما.

ولم يعلق جهاز المخابرات التركي بعد على الزيارة.

(وكالات)