زار الجامع الأموي.. رئيس المخابرات التركية في دمشق لعقد اجتماعات- (فيديو)

دمشق: وصل رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، الخميس، الى العاصمة السورية دمشق، بعد بضعة أيام من سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية.
وبثت وكالة (يني شفق) الإعلامية التركية وقناة تي.في نت مقطع فيديو أظهر كالين خلال زيارة الجامع الأموي في دمشق وسط إجراءات أمنية مشددة.
استقبلوه بالتكبير .. السيد إبراهيم كالين يصل الجامع الأموي بدمشق. pic.twitter.com/kngzetspjy
— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) December 12, 2024
الفيديو الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا للسيد إبراهيم كالين في الجامع الأموي بدمشق. pic.twitter.com/z81AEmB4Ly
— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) December 12, 2024
وذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة تهدف لعقد محادثات مع القيادة السورية الجديدة.
وقالت الوزارة “وصل وفد تركي- قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير”.
ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا.
وحضر فيدان فعاليات في أنقرة اليوم الخميس بما في ذلك وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أنقرة غدا الجمعة.
ولم تؤكد الدوحة بعد أن الكعبي وصل إلى دمشق.
وستكون زيارة كالين هي الأولى لمسؤول أجنبي كبير إلى دمشق منذ أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد يوم الأحد بعد هجوم خاطف بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، منهية حكم عائلته الذي استمر 50 عاما.
ولم يعلق جهاز المخابرات التركي بعد على الزيارة.
(وكالات)
سوريا ضيعة لتركيا
الشعب السوري لن ينسى فضل من مد له يد العون في محنته، أردوغان و ميركل سيبقيان ذكرى طيبة في خلد السوريين على سبيل المثال.. أما من أرسل جيوشه و مخابراته لمساندة جزار الشام فسيذهب إلى حيث ذهب الأخير…
الحاكم الفعلي لما تبقى من سورية
افضل من الحاكم الفعلي الصفوي الهارب
انتهت سوريا. لا حول ولا قوة الا بالله. ذهب السوريين بارجلهم إلى الجحيم.
سبحان الله عندما يخرج التعليق من أناس إما يجهلون جهلا كاملا الوضع في سورية أو يتجاهلون لحاجة في نفس يعقوب قضاها.
خلال نصف قرن من التعذيب التنكيل والسرقة والقتل، ما كنا نسمع منكم لا قول ولا نرى من فعل لنصرتنا… الآن تتفلسفون و تبدون غيرة مضحكة على سوريا و شعبها…ليتفضل حكامكم لنصرتنا ومساعدتنا يا من لا نعرف من أنتم.
كل هذا من اجل ترتيب زيارة اردوغان الى دمشق و يصلي في الجامع الاموي قريبا ليحقق أمنية اردوغان بالصلاة فيه
مرحباً بالإخوة الأتراك، فضلك بعد الله على رأسنا و من لا يعجبه هذا فليمت كمداً و غماً.
حين دخل الجنرال ( غورو ) قائد الجيش الفرنسي دمشق، توجه من فوره إلى قبر صلاح الدين الأيوبي عند الجامع الأموي في مدينة دمشق وركله بقدمه وقال: ( ها قد عدنا يا صلاح الدين )، ثم توجه إلى قبر خالد بن الوليد في مدينة حمص وقال: (نحن هنا يا خالد ).
شكرا جزيلا لي اخواننا الاشتراك في بلدهم التاني
على قادة تركيا…مساعدة أشقائهم..الحكام الجدد في سوريا الجديدة الحرة …التي تخلصت من حُكم عائلة الأصنام الأسدية ..التي قتلت و ذبحت و سجنت و شردت السوريين ..الذين ذاقوا جميع أصناف العذابات ..على أيدي الصنم المقبور حافظ و خليفته المجرم القاتل الظالم الفار المخلوع بشار الذي عاث في أرض سوريا فسادا!؟ كل التوفيق للسوريين و عليهم العمل بناء البلاد و الحفاظ على حياة العباد ..و الأشقاء في تركيا و قطر بإمكانهم مد يد العون …للمضي قُدما نحو غد افضل.
تركيا الدولة الاسلامية الوحيدة التي وقفت الى جانب الشعب السوري و احتضنت قرابة اربعة ملايين لاجيء و هو ما لم تفعله جميع الدول العربية ..فالشعب السوري يحبهم و يطلب مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة