زاهر بيراوي لـ”القدس العربي”: “مادلين” أيقونة للمقاومة السلمية وناشطوها تدربوا على كيفية التعامل مع جيش الاحتلال

تونس – “القدس العربي”:

قال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية إن سفينة مادلين التي تتجه لكسر الحصار على قطاع غزة، تحولت إلى أيقونة للمقاومة السلمية، مؤكدا أن النشطاء على متنها تلقوا تدريبا خاصا حول كيفية التعامل مع الهجوم المحتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “من المتوقع أن تصل سفينة مادلين، صباح الأحد، إلى المياه الإقليمية الفلسطينية، وهذا مدروس من قبلنا، وذلك من أجل توثيق عملية الاعتراض من قبل جيش الاحتلال أو أي انتهاكات قد تحدث بحق النشطاء على السفينة”.

وحول التوقيت المتوقع لتدخل البحرية الإسرائيلية للسيطرة على سفينة مادلين، قال بيراوي: “حسب تجاربنا السابقة، عادة ما يقوم الإسرائيليون بالتدخل على بعد أربعين إلى خمسين ميلا بحريا، أي أنهم قد يبدأون الهجوم خلال عدة ساعات”.

واستدرك بالقول: “نحن مجموعة نشطاء سلميين لا عنفيين، ونبعث من خلال الرحلة رسالة سلمية تطالب بوقف الحرب والعنف الإسرائيلي تجاه أهل غزة، وبالتالي لسنا جيشا أو مجموعات مقاتلة، وليس لدينا سوى الكلمة والصورة والرسالة السلمية لمقاومة الاحتلال”.

“آن الأوان للحكام العرب أن يستيقظوا من سُباتهم ويصغوا لشعوبهم المطالبة بوقف هذه الحرب وإنقاذ فلسطين من براثن الاحتلال”

وتابع بيراوي: “هناك تدريب خضع له كل المشاركين على السفينة يُدعى “تدريب المقاومة اللا عنفية”، بمعنى أنهم لن يقوموا بأي مقاومة جسدية أو عنفية، وهم يتوقعون أن تتم السيطرة على السفينة واعتقال من عليها، وبالتالي لن يلجأوا لمقاومة 200 عنصر كوماندوس توعد الاحتلال بإرسالهم للسيطرة على السفينة. عموما، من المتوقع بعد السيطرة على السفينة أن يتم نقلها إلى ميناء أسدود، واعتقال النشطاء على متنها لعدة أيام، قبل ترحيلهم إلى دولهم (كما حدث في السابق)، سواء بالتنسيق مع سفارات دولهم أو بدونه”.

وانتقد بيراوي “صمت” الحكام العرب في وقت يواجه فيه نشطاء من مختلف دول العالم الخطر لكسر الحصار على غزة، لأنهم يشعرون بالمسؤولية تجاه سكانها المحاصرين.

وأضاف: “آن الأوان للحكام العرب أن يستيقظوا من سُباتهم وينظروا لغزة نظرة الأخ لأخيه. هم عليهم واجب لوقف هذه الحرب وإنقاذ غزة وفلسطين من براثن الاحتلال غير الشرعي. وعليهم الإصغاء لصوت شعوبهم التي ترفض هذا الاحتلال والجرائم ضد الفلسطينيين، وأن يطلقوا العنان لشعوبهم ومقدراتهم حتى يقوموا بنصرة غزة ووقف هذه الحرب الإجرامية وإنهاء هذا الحصار الظالم على غزة، لا بد للعرب -حكاما وشعوبا- أن يستغلوا هذه اللحظة التاريخية”.

وتابع بالقول: “سفينة مادلين أصبحت أيقونة للمقاومة السلمية بالحد الأدنى المتوفر للإنسان العادي. هؤلاء النشطاء أزعجوا دولة الاحتلال وستخرج الجيوش لمقابلتهم من أجل منعهم من تحقيق سابقة وهي كسر الحصار، ولو استخدمت الأمة -شعوبا وحكاما- إمكانيتها لما وصلنا إلى هذه الحالة، ولتحررت فلسطين بأكملها من الاحتلال”.

وكان نشطاء على متن سفينة مادلين أكدوا في وقت سابق، نقلا عن وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حشدت أكثر من 200 جندي لاعتراض السفينة، وطالبوا قادة العالم بتأمين “ممر آمن” للسفينة التي تسعى لكسر الحصار المتواصل منذ أعوام على قطاع غزة.