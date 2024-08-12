سياسة | دولي | أوروبا

زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلبون من إيران الإحجام عن مهاجمة إسرائيل

12 - أغسطس - 2024

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لندن: قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، إنهم يدعون إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وأضافت الدول في البيان أن القتال يجب أن يتوقف الآن، وكذلك يتعين الإفراج عن كل الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى “إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل”.

(رويترز)

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  1. يقول محمد- الجزائر:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 8:12 ص

    وماذا يا …. عن مهاجمة إسرائيل لإيران والتعدي على سيادتها ، حلال عليكم حرام على إيران . سيأتي الدور عليكم لم ينسوا ما فعله الأوروبيون بقيادة هتلر بإسم المسيحية فيهم.

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  2. يقول رضا تونس:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 8:17 ص

    كان على هذه الدول الضغط على زعملء عصابة الكيان الصهيوني لثنيه على التصعيد باغتيال الشهيد إسماعيل هنية و الشهيد فؤاد شكر وهي التي كانت تعلم مسبقا بهذه العمليات الشنيعة والدنيئة اما وقد سكتوا تواطؤا فليخرسوا الآن لان من حق إيران الرد واستهداف اولائك الذين خططوا و أمروا ونفذوا هذا العمل الاجرامي

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  3. يقول إبن آكسيل:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 8:25 ص

    ههههها ……بيان ” عبقري ” ينقصه : نزع سلاح حماس و إستسلام قادتها إلى ” السلطات الصهيونية ” و الإعتذار العلني على طوفان الأقصى ….ليكون هذا ” البيان متوازن و منطقي ” ….هههها

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  4. يقول نبض الضمير:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 6:41 م

    هذه الدول هي من يدعم العصابة التي ترتكب الابادة الجماعية في فلسطين

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