زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلبون من إيران الإحجام عن مهاجمة إسرائيل

لندن: قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، إنهم يدعون إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وأضافت الدول في البيان أن القتال يجب أن يتوقف الآن، وكذلك يتعين الإفراج عن كل الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى “إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل”.

(رويترز)