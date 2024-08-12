زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلبون من إيران الإحجام عن مهاجمة إسرائيل

لندن: قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، إنهم يدعون إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.
وأضافت الدول في البيان أن القتال يجب أن يتوقف الآن، وكذلك يتعين الإفراج عن كل الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.
وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى “إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل”.
(رويترز)
وماذا يا …. عن مهاجمة إسرائيل لإيران والتعدي على سيادتها ، حلال عليكم حرام على إيران . سيأتي الدور عليكم لم ينسوا ما فعله الأوروبيون بقيادة هتلر بإسم المسيحية فيهم.
كان على هذه الدول الضغط على زعملء عصابة الكيان الصهيوني لثنيه على التصعيد باغتيال الشهيد إسماعيل هنية و الشهيد فؤاد شكر وهي التي كانت تعلم مسبقا بهذه العمليات الشنيعة والدنيئة اما وقد سكتوا تواطؤا فليخرسوا الآن لان من حق إيران الرد واستهداف اولائك الذين خططوا و أمروا ونفذوا هذا العمل الاجرامي
ههههها ……بيان ” عبقري ” ينقصه : نزع سلاح حماس و إستسلام قادتها إلى ” السلطات الصهيونية ” و الإعتذار العلني على طوفان الأقصى ….ليكون هذا ” البيان متوازن و منطقي ” ….هههها
هذه الدول هي من يدعم العصابة التي ترتكب الابادة الجماعية في فلسطين